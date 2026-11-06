老農津貼加碼三讀每月1.5萬元 農業部：多320億元預算恐增財政負擔

立法院今三讀通過國民黨團提出的「老年農民福利津貼暫行條例」修正案，將老農津貼每月發放金額從現行8110元提高至1萬5000元，比政院版本多5000元。農業部對此表達遺憾，修法未與行政院充分溝通，也未同步提出完整財源規畫，估將增加320億元，恐增加政府財政負擔、壓縮其他農業政策資源。

農業部指出，行政院提出老農津貼每月增加至1萬元的版本，兼顧發放額度、排富標準及物價調整機制，是經過整體評估後，考量老年農民生活保障與政府財政永續的完整方案。

農業部進一步說，立法院今三讀通過將老農津貼調高至1萬5000元，每年將較行政院版本增加約320億元，依目前已編列預算，將不足以支應，恐增加政府長期財政負擔，並壓縮其他農業施政資源配置空間。

農業部說明，立法院三讀通過老農津貼每月1萬5000元，依每年約53萬名領取人數估算，每年所需經費將較行政院1萬元版本大幅增加約320億元。如此大幅增加長期固定性福利支出，應有相對應的財務分析及明確財源規畫，而非僅提高給付額度，卻未充分考量新增經費如何籌措。

除此，農業部表示，農業預算除支應老農津貼，也須投入農業基礎設施、農田水利及灌溉改善、農村建設、農業科技、產業升級及青年從農支持等重要工作，若無妥善財源配套，勢將壓縮整體農政資源配置空間，並排擠其他農業建設及農民支持措施。

農業部說，照顧農民並非僅依賴老農津貼，政府也持續透過農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金，強化農民從農期間的保障，例如今年起將符合資格的農保生育給付補足至每胎10萬元，並將農業天然災害現金救助基準平均由生產成本20%提高至25%。

農業部強調，政府需照顧老年農民，但同時也有責任合理分配農業發展所需資源，福利政策不能喊價加碼，只看給付額度，更應重視財源是否充足、制度公平性及能否長期落實，也讓不同世代農民都能獲得穩定保障，促進農業永續發展。