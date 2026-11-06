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老福法修法全台65歲以上免健保費 行政院宣布「不副署」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

有關立法院日前三讀通過的《老人福利法》第22條修法，行政院發言人李慧芝6日表示，為維護憲政秩序及行政院憲法職權，行政院長卓榮泰決定依據憲法所賦予行政院院長的副署權，對此次修法不予副署。

李慧芝說明，照顧長者是政府一貫的政策，但福利政策的制定需要符合不增加實質舉債、不排擠其他施政、合法合憲三項原則。此次修法涉及三大問題：

一、刪除部分醫療補助法源，導致經濟弱勢老人醫療保障出現缺口。

二、增加鉅額財政負擔，有違代際正義。

三、侵害行政院依憲法形成施政計劃及提出預算之權，違反憲法權力分立原則。

李慧芝指出，經濟弱勢、因傷病就醫且實際面臨高額醫療支出的長輩，是社會安全網的最後一道防線。然而，此次修法刪除「健保部分負擔費用」及「健保不給付的醫療費用」（自費醫療）兩類補助的法源依據，影響6.6萬名中低收入老人（家庭總收入介於最低生活費1.5倍以上、未超過2.5倍的經濟弱勢長輩）。

她表示，這些弱勢長輩並非《社會救助法》所定的救助對象，僅靠《老人福利法》補助，而法源遭刪除後，不但既有醫療保障受損，甚至可能因無力負擔醫療費用而陷入更嚴重的經濟困境，嚴重悖離《老人福利法》照顧弱勢老人的立法宗旨。

李慧芝說，依憲法及預算法相關規範，行政院負責提出預算，立法院依法審議；依《憲法》第70條及《預算法》第91條精神，立法院不得提出增加政府支出的提議。

李慧芝強調，但此次修法係由個別立法委員提案，並經特定黨團提出再修正動議後通過，過程中未與行政院事先共同研議，也未具體說明新增支出的財源或妥善規劃所需經費。

她指出，修法實質上要求中央主管機關全額補助符合特定條件老人的健保費，顯然是用法案包裝方式，大幅增加中央政府的預算支出，也可能排擠老人福利、長期照顧、各類社會保險、福利及救助等政策所需資源，侵害行政院施政權及預算權，違反憲法權力分立原則。

李慧芝補充，此次修法幾乎沒有實質排富效果，超過8成以上65歲長者都能免除健保費，每年新增經費約400億元，但有限的公共資源應優先照顧最有需要的經濟弱勢族群，而非採取普遍性補助。

她也說，我國邁入超高齡社會，相關支出勢必持續面臨成長壓力，無論政府以調整既有施政計畫、舉債或調整健保費等方式籌措財源，最終都可能轉化為青壯世代的財政負擔，不僅壓縮其他公共政策的資源，也將加重世代間的經濟壓力，有違代際正義。

李慧芝表示，政府持續投入長者照顧，今年長照3.0預算已超過1,100億元，並從經濟安全、醫療照護及社區支持等面向完善高齡福利，包括調增老農津貼、國民年金及中低收入老人生活津貼發放額度，推動70歲以上弱勢老人健保費補助、假牙補助及免費老人健康檢查，並持續強化獨居老人關懷、社區照顧及醫療與長照整合服務。

李慧芝重申，完善長者照顧需要穩定且充足的財源，也必須兼顧不同世代的權益。中央政府應持續建構醫療及長照制度，地方政府則依財政能力與在地需求，因地制宜擴大照顧服務。

她指出，唯有落實量能付費、互助互利及風險分擔，才能維持健保制度永續，確保全民健康保障。福利政策也應兼顧財政紀律、資源合理配置及世代公平，才能在不排擠其他公共服務的前提下，長久照顧所有國人。

修法 健保費 副署

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