老農津貼調高至1萬5三讀通過 張麗善開心：給辛苦農民遲來的正義

針對老農津貼從8000多元提高到15000元立院藍白合作今天三讀通過，農業大縣的雲林縣長張麗善今天得知後表示，非常地開心。她說，雲林縣是農業大縣，老農津貼加碼讓辛苦的農民有了慰藉，生活也能稍微穩定一些，是遲來正義。被問到是否擔心行政院不副署，她籲請政院既已三讀通過的法案，希望能公告執行，對農民才有保障。

張麗善說，農民非常辛苦，年紀大時，如能得到中央政府通力來照顧，對農民是公平的。感謝國民黨跟民眾黨合力通過提高老農津貼，這是遲來正義，也對這塊土地盡心盡力付出的農民，給予更多的鼓勵和慰藉，也讓他們生活稍微能穩定一點。

她說，現今物價指數不斷波動，8000多元的老農津貼實已入不敷出，尤其年紀越大所需的醫療費用也越來越高，生活成本也不斷提高，提高到15000元，可減少他們的生活負擔。所以她很樂意看到今天這樣的結果，藍白協力通過這個非常棒的法案。

至於是否擔心行政院不副署，張麗善表示，既然是立法院三讀通過的法案，行政院就應要依法公告、執行，這樣才對台灣這塊土地奉獻的農民有更多保障