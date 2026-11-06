老農津貼三讀調升至1.5萬 黃建賓：助台東老農受惠

立法院今日三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正案，將老農津貼提高至每月1萬5千元。國民黨立委黃建賓表示，農民長年辛苦耕耘，為台灣糧食安全及農業發展付出，政府有責任讓老農退休後獲得完善生活保障，過去他便積極爭取將老農津貼調升至1萬元，如今提高至1萬5千元，盼讓更多台東老農受惠。

黃建賓指出，台東是典型的農業大縣，農保人口眾多，其中領有老農津貼的農民就有相當比例，顯示老農津貼對台東農村家庭的重要性。尤其台東整體薪資所得長期偏低，年薪資中位數與新竹市等高所得縣市存在明顯差距，農民收入更是相對有限。在物價上漲、生活成本增加的情況下，許多老農退休後仍須精打細算過日子，提高老農津貼不只是福利增加，更是對農民一輩子辛勞的實質肯定。

黃建賓強調，照顧農民不能只關注退休生活，農民在第一線從事農業生產，面對極端氣候及天然災害時，同樣需要政府提供足夠的支持。上周立法院三讀通過「農業發展條例」部分條文修正，其中針對農業天然災害現金救助及低利貸款，明定相關救助項目與額度應參考實際生產成本，每年檢討一次，這項修法也是自己積極爭取的成果。

黃建賓表示，過去農民遭遇颱風、豪雨等天然災害，往往面臨農作物損失及後續復耕成本增加，但政府救助項目與金額未必能及時反映實際生產成本。因此，他在相關會議中積極參與討論，並提前向農業部提出意見，爭取建立每年檢討機制，讓救助制度能夠隨著農業生產成本及產業環境變化適時調整，避免農民遭受災害後，還要獨自承擔沉重的經濟負擔。

黃建賓表示，從過去爭取老農津貼調升至1萬元，到今天進一步提高至1萬5千元，再到上週農業發展條例修法，強化農業災害救助制度，這些政策看似不同，背後都是同一個目標，就是讓農民的生活更有保障，讓農業生產更有支持。

黃建賓強調，台灣農業要永續發展，不能只要求農民承擔生產風險，政府更應該在農民需要的時候提供實質協助。未來也會持續在立法院為農民發聲，從老農福利、農業生產到災害救助，爭取更多符合農民實際需求的政策，讓辛苦一輩子的農民都能獲得應有的照顧。