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老農津貼三讀調高至1.5萬元 陳玉珍：金門約2600名長者受惠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
立法院今日三讀通過國民黨版的老農津貼，將現行每月發放金額從現行8110元提高至1萬5000元，金門立委陳玉珍表示，政府應正視物價上漲對老農生活造成的壓力，讓辛苦一輩子的農民能夠安心養老。圖／立委陳玉珍辦公室提供
立法院今日三讀通過國民黨版的老農津貼，將現行每月發放金額從現行8110元提高至1萬5000元，金門立委陳玉珍表示，政府應正視物價上漲對老農生活造成的壓力，讓辛苦一輩子的農民能夠安心養老。圖／立委陳玉珍辦公室提供

立法院今日三讀通過國民黨團提出的《老年農民福利津貼暫行條例》修正案，將老農津貼每月發放金額從現行8110元提高至1萬5000元，較行政院原先提出的1萬元版本再提高5000元。金門立委陳玉珍表示，根據113年官方統計，金門約有2600位長輩可望受惠，對長年辛勤耕作、缺乏穩定收入的老農而言，是一份實質的晚年保障。

陳玉珍指出，金門早年農業環境艱困，土地貧瘠、雨水不足，農民只能靠著雙手辛勤耕作，種植高粱、小麥養家餬口。尤其在過去戰地政務時期，生活條件不易，許多阿公阿嬤年輕時省吃儉用，頂著烈日、迎著東北季風，在田間揮汗打拚，不僅養大一家老小，也用青春和汗水守住金門這片土地。

她表示，這一代老農如今逐漸年邁，面對物價上漲、醫療及生活支出增加，現行每月8,110元的老農津貼，對於沒有其他穩定收入的長輩而言，已難以充分支應日常開銷。政府有責任正視老農的經濟處境，讓辛苦一輩子的農民在晚年獲得更完善的照顧。

此次老農津貼調整，行政院原提出每月提高至1萬元，國民黨立院黨團則主張應調高至1萬5000元，經立法院表決，最終由國民黨團版本三讀通過。陳玉珍表示，國民黨團堅持提高至1萬5000元，就是希望讓老農獲得更充足的經濟支持，減輕生活壓力，也讓農民的晚年生活更有尊嚴。

陳玉珍感性地說，金門許多阿公阿嬤年輕時再苦也捨不得喊累，總是把最好的留給孩子，自己省吃儉用。「我們今天看到的金門，是上一代人用青春和汗水一點一滴打拚出來的。現在他們年紀大了，我們更應該好好照顧他們。」

她強調，老農津貼不只是一筆生活補助，更是政府對農民一生付出的肯定與感謝。年輕時，老農用雙手照顧金門這片土地；年老後，社會也應該接棒照顧他們。希望透過此次修法，讓金門約2600位符合資格的長輩獲得更多保障，安心享受晚年。

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