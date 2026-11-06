【專家之眼】國安不能淪為「選前宣示」

反滲透法若只在選前被高聲提起，選後卻少有成效檢驗，人民難免要問：它保護的是台灣民主，還是執政者的選舉安全？境外干預必須防範，但政府愈強調國安，愈須說清楚事實、法律與執法界線，不能只見政治指控，不見制度改善。

近日退役少將臧幼俠涉嫌受境外勢力指示介入選舉，遭檢調偵辦；立委高金素梅前辦公室主任張俊傑疑似搭漁船偷渡出海，則引發邊境查緝疑慮。兩案性質不同，卻共同提醒：國安不能只有選前宣示，更須落實平時查察。是否接受資助、介入選舉或協助逃亡，都應憑證據依法認定，不能把偵查指控當成定論。

國安風險不只在投票日。境外勢力若透過旅遊招待、餐會或人頭網絡，以資金操弄選舉，傷害的是選舉公平；若指使他人跟監、恐嚇或攻擊特定人士，侵害的則是人身安全與言論自由。選舉滲透與跨境鎮壓，須分別釐清行為與責任，不能籠統以「國安威脅」帶過。

黃逸豪遭車輛衝撞案，檢方已起訴五人，指控涉及境外人士出資、跟監及策畫衝撞，犯罪事實仍待法院認定。任何人都不應因政治立場或表演內容遭暴力威脅。追究執行者之外，更須追查幕後指使者、阻斷犯罪金流，及早保護可能遭鎖定者。

國安局長曾表示，已掌握相關黑幫及徵信業者名單並提供警方，政府也設置跨機關協處平台。但名單不等於瓦解犯罪網絡，設有平台，也不代表保護已到位。接獲情資後，由誰評估、多久採取行動、如何持續保護被害人，都應有明確分工與追蹤機制，不能讓情資停在公文往返之間。

法務部正研議增訂跨境鎮壓罪責並加重處罰。法律有缺口當然應補，但須先盤點刑法、反滲透法、國家安全法及個資法：究竟是現行規定無法處罰、境外指使者難以追究，還是蒐證與執行不足？找出問題，才能對症處理，不能把所有困難都交給提高刑度。

尤其立法須明確界定境外勢力的範圍、指示或資助關係，以及犯罪故意與危害行為等處罰要件。不能僅因指使者來自中國大陸，就省略法定關係的證明；更不能因批評政府、參與兩岸交流，便推定涉及滲透。執法界線愈清楚，愈能集中力量打擊真正的犯罪，也讓正常交流有所依循。

監督也須從公布情資走向交代處理。政府宜定期提出去識別化統計，區分情資、研判、偵查、起訴與判決。對不起訴處分或無罪判決已確定的案件，也應從制度面分析原因；這些結果不當然代表執法失敗，卻能協助檢視法律適用與蒐證品質。起訴數量不能充當國安政績，更不能取代法院判決。

可公開的成果，應接受社會檢驗；涉及機密、偵查或被害人安全的事項，則應依法透過國會機密監督等適當程序檢驗。保密有其必要，但不能成為免除監督與說明責任的通行證。

此外，對選舉招待及政治宣傳背後的資金來源，應落實查核；依法應申報者，須確實申報，發現異常則應追查。疑似偷渡逃亡事件，也須檢討港口巡查、船舶紀錄及跨機關通報。法律再嚴，若金流查不清、情資接不上、邊境守不住，仍難形成有效防線。

反滲透法要防的是境外操弄，不能替政黨排除對手。國安成績在於阻止危害、保護人民及依法究責。唯有不分朝野一體適用，證據要求同樣嚴格，人民才會相信：國安是民主的防線，而非選戰的工具。