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影／立院三讀通過老農津貼加碼至每月1.5萬元 民進黨批破壞財政紀律

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）今天主持院會，敲錘宣布三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」。記者余承翰／攝影
立法院長韓國瑜（右）今天主持院會，敲錘宣布三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」。記者余承翰／攝影

立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，將老農津貼從現行的每月8110元加碼至1.5萬元，且放寬排富條款條件，個人非農業所得總額未達60萬、土地及房屋價值1025萬元以下者得以請領，並追溯至今年7月1日生效。

行政院今年1月提出「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，將津貼提高至每月1萬元，國民黨與民眾黨則進一步提出加碼版。立法院今天表決時，藍白以人數優勢50票，三讀闖關藍白版本，民進黨立委直接離席全數沒投票。

民進黨立委陳培瑜表示，行政院非常負責任的提出老農津貼每月1萬元版本，還設有排富標準，但是在野黨團不但沒有跟行政院討論，還不在乎財政紀律，甚至債留子孫，這樣的版本令人非常遺憾。

國民黨立委張嘉郡強調，衛福部公告的最低生活費都超過1.5萬，老農還拿不到1.5萬元，這叫保障嗎？而且民進黨立委蔡易餘、王美惠都提1.2萬元版本，表示政院版本的1萬元根本不夠。修法不是菜市場喊價，照顧老農不是負債，而是投資台灣農業糧食安全。

民眾黨立委洪毓祥表示，民眾黨提出版本不是民進黨所說的沒有經過計算，是根據主計處高齡家庭生活費、物價指數、財政狀況等計算而來，而且老農津貼已列入追加預算，但缺乏法律依據，所以必須加速審查，呼籲政院不要再不副署欺壓人民。

立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，國民黨立委傅崐萁（中）、許宇甄（左）、洪孟楷（右）拍手叫好。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，國民黨立委傅崐萁（中）、許宇甄（左）、洪孟楷（右）拍手叫好。記者余承翰／攝影

立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，國民黨立委傅崐萁（中）、許宇甄（左）、洪孟楷（右）拿著手板一同合影。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，國民黨立委傅崐萁（中）、許宇甄（左）、洪孟楷（右）拿著手板一同合影。記者余承翰／攝影

立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，國民黨立委後一同合影高喊「保障農漁民、照顧農漁民」。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，國民黨立委後一同合影高喊「保障農漁民、照顧農漁民」。記者余承翰／攝影

立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，民進黨立委陳培瑜表示，行政院非常負責任的提出老農津貼每月1萬元版本，還設有排富標準，但是在野黨團不但沒有跟行政院討論，還不在乎財政紀律，甚至債留子孫，這樣的版本令人非常遺憾。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，民進黨立委陳培瑜表示，行政院非常負責任的提出老農津貼每月1萬元版本，還設有排富標準，但是在野黨團不但沒有跟行政院討論，還不在乎財政紀律，甚至債留子孫，這樣的版本令人非常遺憾。記者余承翰／攝影

立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，表決時民進黨立委直接離席全數沒投票。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，表決時民進黨立委直接離席全數沒投票。記者余承翰／攝影

立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，民眾黨立委洪毓祥表示，民眾黨提出版本不是民進黨所說的沒有經過計算，是根據主計處高齡家庭生活費、物價指數、財政狀況等計算而來，而且老農津貼已列入追加預算，但缺乏法律依據，所以必須加速審查，呼籲政院不要再不副署欺壓人民。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，民眾黨立委洪毓祥表示，民眾黨提出版本不是民進黨所說的沒有經過計算，是根據主計處高齡家庭生活費、物價指數、財政狀況等計算而來，而且老農津貼已列入追加預算，但缺乏法律依據，所以必須加速審查，呼籲政院不要再不副署欺壓人民。記者余承翰／攝影

立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，國民黨立委張嘉郡指出，衛福部公告的最低生活費都超過1.5萬，老農還拿不到1.5萬元，這叫保障嗎？並說修法不是菜市場喊價，照顧老農不是負債，而是投資台灣農業糧食安全。記者余承翰／攝影
立法院院會今天三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正草案」，國民黨立委張嘉郡指出，衛福部公告的最低生活費都超過1.5萬，老農還拿不到1.5萬元，這叫保障嗎？並說修法不是菜市場喊價，照顧老農不是負債，而是投資台灣農業糧食安全。記者余承翰／攝影

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