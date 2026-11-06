立院三讀老農津貼升至1.5萬 許宇甄：把欠老農的還給老農

立法院今三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正案，將老農津貼由現行每月8110元調升至1萬5000元。國民黨團書記長許宇甄表示，這不僅兌現照顧基層辛苦農友的承諾，更是縮短城鄉差距、奠定國家糧食安全的關鍵一步，這次修法絕不是施捨，而是「把欠老農的還給老農」，讓老農的老年生活由政府全面照顧。

許宇甄說明本次修法核心意義。第一，實質照顧農民。基層老農大半輩子將汗水奉獻給台灣土地，調升津貼至1萬5千元，能補足長期偏低的農業收入，給予高齡農民最尊嚴、最實質的晚年生活保障；第二，減輕子女負擔。讓政府承擔起照顧老農晚年的責任，能直接緩解農村青壯年世代的經濟與扶養壓力，實質減少年輕人的重擔，解決長期以來農村家庭面臨的長照與子女照顧困境。

許宇甄續指，第三，縮小城鄉差距。透過拉高老農退休所得替代率，有效彌平農業與其他職業別的退休金落差，將財富重新分配，實現社會公平與城鄉均衡發展；第四，確保財政平衡。國民黨團版本經過審慎精算，透過完善的排富配套與國家資源的合理重分配，在「照顧農民」與「堅守國家財政紀律」間取得最佳平衡，絕不債留子孫。

許宇甄說，第五，提升農業自給率。只有讓老農安心退休，才能加速農地釋出與經營權交棒，吸引更多青年返鄉投入科技農業，促進從農人口年輕化，進而穩固國產糧食供應鏈，實質提升日益探底的台灣農業自給率。

許宇甄強調，農民是國家的根本，沒有農業就沒有安定的社會。未來國民黨團將持續在國會嚴格監督農業部後續預算的編列與執行進度，確保這份實質照顧能如期撥款入帳，讓全台53萬名受惠老農都能安心過好年。

國民黨團提醒，應尊重立法院最高民意的決議，切勿「第十次拒絕副署」或試圖藉故阻撓法案上路，唯有依法盡速公布施行，才是真正苦民所苦、展現對農民的最高敬意。