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立院三讀老農津貼每月1.5萬元 綠委全數未投票

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立院三讀老農津貼加碼至1.5萬 民進黨團：照顧老農也要看財源

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團副幹事長陳培瑜。聯合報系資料照
民進黨團副幹事長陳培瑜。聯合報系資料照

立法院今天三讀，通過國民黨立院黨團主張，老農津貼加碼至1.5萬元，表決時民進黨立委全體不出席投票。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，若想真心照顧農民，就應避免讓政治加碼成為實際發放的阻礙，照顧老農除了津貼金額，也要看財源是否穩定、制度是否完整、承諾能否落實，才是負責任修法態度。

陳培瑜指出，行政院今年1月提出老農津貼修法，包含四項重大改變，津貼調高至1萬元，增定物價上漲時的檢討機制，調整排富門檻，追溯補發今年7月至12月的津貼差額等。

陳培瑜說，依農業部估算，若以1萬5千元版本推估，將比原先的1萬元版本每年還要增加約320億元，在野黨必須清楚說明長期財源該從哪裡來？是否會排擠農業灌溉、產業轉型、農業保險、青年返鄉及其他弱勢族群照顧的經費？

陳培瑜表示，農業部已經多次提醒，目前農業部依法必須支出的經費，已經占整體預算48%，如果老農津貼提高至1萬5千元，這個比率會提高到52%至55%，將進一步壓縮其他農業政策與建設的財政空間。

陳培瑜指出，加碼將影響追溯發放，行政院版提高至每月1萬元所需的經費，目前由64.5億元的追加預算支應，若提高至1萬5千元，現有追加預算不足，第二次追加預算也來不及辦理，原先規畫補發6個月、共1萬1340元的差額就無法追溯發放。

老農津貼 照顧 民進黨團 陳培瑜

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