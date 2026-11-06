老農津貼提高至1.5萬三讀 張嘉郡：反映通膨物價保障退休生活

立法院今三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正案，將老農津貼從現行的8110元調高至1萬5000元，回溯到今年7月1日。國民黨雲林縣長候選人張嘉郡表示，農民辛苦一輩子，照顧農民的晚年生活是政府的責任，也不能只是淪為口號，此次修法是保障農民的基本退休生活。

張嘉郡表示，只有善待老農，年輕人才願意接棒。近年物價一路漲，老農津貼卻沒跟上，這次修法是還給農民的生活債，對政府來說，這筆錢也不是花掉，而是種下去，「今天種在老農身上，明天收成的是整個台灣。」

張嘉郡指出，農民長年在第一線辛苦耕作、看天吃飯，還要承擔農產價格波動及生產成本上漲等風險，為台灣糧食安全與農業發展付出一輩子的心力，晚年又要面對物價持續上漲，現行每月8110元的老農津貼早已入不敷出，比衛福部公告的最低生活費還低，在立法院內跨黨派立委都有共識，確實有檢討調整的必要。

張嘉郡說明，這次修法將老農津貼提高至每月1萬5000元，就是讓老農不用跟孩子伸手，看病不用再算錢，這是最起碼的溫飽，也是最起碼的尊嚴，國民黨、民眾黨與農民站在一起，捍衛農民的尊嚴絕不打折。

張嘉郡提到，這次修法除了調整發放金額，也調整因通膨而不合時宜的排富標準，部分農民持因有祖傳農地或自住房屋而影響領取資格，這次修法將農業所得之外的收入標準從現行的50萬元調高至60萬元，房產與土地價值標準也從現行的500萬元提高至1025萬元。

張嘉郡表示，政府在推動農業升級、智慧農業及產業轉型的同時，不能忽略曾經為台灣農業打下基礎的老一輩農民，政府照顧農民責無旁貸，也不能只是口號，未來應持續完善農民退休保障、農業保險及農業災害補助制度，讓年長農民能夠安心享有退休生活，讓年輕世代也能看見投入農業的未來與希望。