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立院三讀老農津貼每月1.5萬元 綠委全數未投票

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立院三讀老農津貼每月1.5萬元 綠委全數未投票

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）。記者葉信菉／攝影
立法院長韓國瑜（右）。記者葉信菉／攝影

政院日前提出老農津貼每月1萬元版本，並喊話立院盡快過關。立法院今天三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文，將老農津貼從現行的每月8110元加碼至1.5萬元，且放寬排富條款條件，個人非農業所得總額未達60萬、土地及房屋價值1025萬元以下者得以請領，並追溯至今年7月1日生效。

現行老農津貼每月8110元，行政院今年1月提出「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，將津貼提高至每月1萬元；國民黨與民眾黨則進一步提出加碼版。立法院今天進行表決大戰時，民進黨立委全數沒投票，藍白以人數優勢50票，三讀闖關藍白版本。

根據立法院三讀通過條文，老農津貼每月從現行的8110元提高至1萬5000元，另外新增物價檢討機制，原則上每4年依消費者物價指數調整一次，但定期調整屆滿2年後，若消費者物價成長率漲幅達3％，便可啟動調整，避免物價快速上漲。

除了調高老農津貼金額外，立院三讀版本也放寬老農津貼「排富條款」標準，將排富門檻所得50萬元提高至60萬元，財產、土地及房屋價值由500萬元調至1025萬元，唯一且自住房屋則不列入排富。

民進黨立委陳培瑜表示，行政院非常負責任的提出老農津貼每月1萬元版本，還設有排富標準，但是在野黨團不但沒有跟行政院討論，還不在乎財政紀律，甚至債留子孫，這樣的版本令人非常遺憾。

國民黨立委張嘉郡強調，衛福部公告的最低生活費都超過1.5萬，老農還拿不到1.5萬元，這叫保障嗎？而且民進黨立委蔡易餘、王美惠都提1.2萬元版本，表示政院版本的1萬元根本不夠。修法不是菜市場喊價，照顧老農不是負債，而是投資台灣農業糧食安全。

民眾黨立委洪毓祥表示，民眾黨提出版本不是民進黨所說的沒有經過計算，是根據主計處高齡家庭生活費、物價指數、財政狀況等計算而來，而且老農津貼已列入追加預算，但缺乏法律依據，所以必須加速審查，呼籲政院不要再不副署欺壓人民。

老農津貼 綠委 投票

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