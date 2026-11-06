賴總統接見馬紹爾國會議長 盼攜手維護印太和平

總統賴清德今天接見馬紹爾群島國會議長魏斯伉儷訪團表示，台灣將與馬紹爾群島及理念相近國家攜手維護印太和平穩定。魏斯重申支持台灣有意義參與聯合國體系及國際場域，並感謝台灣在馬紹爾國會大樓遭火噬後，第一時間提供援助。

賴總統今天在總統府接見馬紹爾群島共和國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）伉儷訪團。賴總統致詞表示，魏斯上次率團訪台是在2024年7月，同年12月他訪問馬紹爾群島時，應魏斯邀請在國會發表演說，並與國會議員交換意見。

總統說，他特別感謝魏斯及馬紹爾群島國會，長期透過各項決議及具體行動，大力支持台灣國際參與，讓國際社會看見台灣的努力與貢獻。

賴總統指出，台馬建交28年來，始終是彼此信賴、相互扶持的夥伴，不僅擁有深厚的南島文化，也珍視自由、民主及人權等普世價值。兩國共同面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、氣候變遷等挑戰，並在農業、公共衛生、醫療、婦女賦權及氣候變遷等領域深化合作。

賴總統表示，去年1月台馬經濟合作協定正式生效後，兩國合作邁向新階段。今年4月外交部長林佳龍率商貿考察團訪問馬紹爾群島，上個月兩國也召開首屆「台馬ECA部長級聯合委員會」會議，持續推動經貿及產業交流。

賴總統期待，未來繼續結合政府及民間力量，在智慧農業、航空連結等領域拓展合作機會，促進雙邊永續發展。面對全球局勢快速變化，台灣將與馬紹爾群島及其他理念相近國家攜手合作，共同維護印太區域和平、穩定及繁榮，並盼兩國國會持續深化交流，發揮議會外交的力量，增進彼此理解與支持，讓兩國邦誼更加堅實、歷久彌新。

魏斯致詞表示，今年11月20日，台馬即將迎來建交28週年，雙邊關係深植於共享的民主價值、相互尊重及南島文化淵源。這是他擔任國會議長以來第二次正式訪台，象徵持續強化雙邊邦誼的承諾。

魏斯指出，近30年來，透過台灣支持及雙邊合作，馬紹爾群島在職業訓練、醫療衛生、畜牧業發展及糧食安全等領域取得豐碩成果，改善人民生活品質。

魏斯特別提到，馬紹爾群島國會大樓先前發生火災，國會辦公室、圖書館及議場等設施遭到摧毀。台灣是首波決定提供協助的國家，給予必要資源與支持，這份慷慨情誼讓馬紹爾群島銘記在心。

魏斯強調，馬紹爾群島將持續支持台灣有意義參與聯合國體系及國際場域，支持台灣納入多邊平台，分享醫療衛生、科技創新及氣候韌性等專業知識，為全球社會做出貢獻。他並表示，馬紹爾群島將與台灣站在一起，作為夥伴與朋友攜手向前。