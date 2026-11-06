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政院擬不副署「老人福利法」 許宇甄：賴政府冷血無情

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立法院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

針對行政院預計今日宣布，拒絕副署立法院三讀通過的「老人福利法」第22條修正案，國民黨團書記長許宇甄表達最嚴正的抗議與譴責，這將是卓內閣第九度拒絕副署立院三讀法案。此舉不僅悍然剝奪全國長者的基本照護權益，更將沉重的扶養重擔再次推回「三明治世代」身上，賴政府就是一個冷血無情政府。

針對行政院提出的拒絕藉口，許宇甄指出兩點。第一，財政紀律遇綠轉彎，千億補台電卻對長者錙銖必較。民進黨政府為掩蓋錯誤能源政策的代價，動輒編列數千億預算撥補台電與中油虧損，當時行政院從不提「財政紀律」。

許宇甄說，如今面對能實質照顧長者、減輕青年負擔的健保費免除法案，卻大喊沒錢。難道填補綠營政策錯誤的財政黑洞，竟比全國長輩的健康更重要？

許宇甄表示，第二，操弄世代對立，選舉與執政嚴重雙重標準。衛福部抹黑此次修法會「加重年輕人負擔」，完全是顛倒是非。落實排富免除65歲以上長者健保費，正是由國家出面，實質減輕年輕世代代繳長輩健保費的壓力。

許宇甄提到，賴清德總統在選舉期間，曾親自為多位提出「65歲以上免健保費」的綠營候選人背書站台。為何選舉站台時是「德政」，國民黨推動時就變成「破壞財政」？這不是雙重標準，什麼才是？

許宇甄強調，拒絕副署不僅是違法違憲的惡劣示範，更是對全國多數民意的公然藐視。將堅定捍衛全國長者與「三明治世代」的權益，呼籲全民於11月28日勇敢站出來，向這個拒絕承擔責任、充滿政治算計的雙標政府發出最沉重的怒吼。

許宇甄 副署 政院 老人福利法 賴清德 行政院

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