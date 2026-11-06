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美光桃園廠勞資協商 張善政：盡力達成雙方滿意協議

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政關心美光桃園廠勞資協議，會議前特別到場致意。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政關心美光桃園廠勞資協議，會議前特別到場致意。記者陳俊智／攝影

美光科技在台發展近日因基層員工爭取分潤備受矚目，外傳美光將暫停桃園擴廠計畫與勞資糾紛未解有關。美光勞資雙方今在桃園市政府安排下進行第三次協調會，市長張善政也出席關心，表示「會盡一切力量達到雙方都滿足的協議」。

會議前，張善政表示美光是美國在台灣最大的投資案，市府希望美光在台灣能成功，也希望在美光工作的勞工都有合理待遇，並覺得公司是個幸福企業。

張善政也說，半導體市場變化非常快、非常多元，美光在美國的股票過去一個月也跌了37%到40%，證明這個市場變化多端，公司要有足夠的這個能力因應這些變化。

張善政表示，不管市場怎麼變化，對勞工的照顧要有基本的水準，然後隨著這個市場好的時候，勞工要有利共享；他也強調，他不是要取代會議主席，主席還是勞動局局長負責，希望能有好結果。

美光 張善政 桃園

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