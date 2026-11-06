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藍喊普發現金3萬挨批買票 徐巧芯、葉元之反擊綠營雙標自打臉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者屈彥辰／攝影

今年選舉白熱化，國民黨中常委提議普發現金加碼到3萬元，國民黨文傳會主委陳以信說，地方上喊出「投給國民黨可普發3萬元，投民進黨只能普發1萬元」，效果好，因此被批買票。國民黨立委徐巧芯今說，最大的買票仔不就是賴清德總統嗎，還稅於民是大家共識；國民黨立委葉元之反問，民進黨主張普發1萬元不是買票嗎？

國民黨內有主張普發現金應加碼到3萬元，被綠營批評買票。對此，徐巧芯說，若是這樣，最大的買票仔不就是賴總統嗎？但她不會這麼說，還稅於民是大家的共識，當財政稅收非常好時，希望不是只卡在政府裡，有時編了一堆預算，要嘛執行率不好、用不完，要嘛亂花一通。

徐巧芯表示，比如戰備水，一瓶水預算編120元，但其實只要35元就能買到。省下來的錢一樣放在國庫，不如還錢於民。

徐巧芯指出，稅收到一定程度時，希望還稅於民，這樣的邏輯相信是大多數民眾，不分黨派，都能認同的。所以會繼續往這方向推動，並不是只有在選舉時才出現，而是每年檢視財政狀況，如果當年稅收是充足的，除了還債之外，希望經濟紅利可跟全民共享。

葉元之說，民進黨如果有這樣子的講話，是自打臉。如果主張普發3萬元是買票，那民進黨主張普發1萬元不是買票嗎？民進黨不要用小人之心度君子之腹。

葉元之表示，國民黨主張發3萬，是因為現在財政稅收超收，今年應有1兆元，當然還稅於民，不要小氣。尤其是像行政院長卓榮泰、賴總統都覺得1萬元很少，卓揆講：「1萬元買個遙控飛機就沒了」；賴總統演講時，支持者講：「買個菜就沒了啦」。既然經濟發展這麼好，稅收超過這麼多，合理算過發3萬元是合理的，不要對人民苛刻，該還給人民就還給人民。

國民黨立委葉元之。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委葉元之。記者屈彥辰／攝影

普發現金 徐巧芯 葉元之

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