國民年金法修正草案13日朝野協商 民眾黨團籲勿拖延

立法院黨團共識將於13日上午由院長韓國瑜針對國民年金法修正草案召集協商。民眾黨團今天表示，修法未過、追加預算也還在審議，並非在野黨不審國民年金預算，呼籲民進黨勿拖延修法。

行政院日前提出國民年金法修正草案，將老年年金、遺屬年金及原民給付，自新台幣3500元調高至5000元，身心障礙年金自4700元調至6715元。民眾黨團則提出調至6000元版本草案，各黨派立委也提出不同修法草案，金額上調至6000元至8000元不等。

立法院今天朝野協商結論指出，國民年金法修正案尚未通過協商冷凍期，但為加速立法程序，使年金發放法制化，各黨團同意於未有協商結論時，盡速處理；並定於13日上午9時，由立法院長韓國瑜召集協商。

此外，兼任民主進步黨主席的總統賴清德3日為黨籍參選人輔選時表示，老年農民福利津貼規劃7月起調高到每月新台幣1萬元，領國民年金者也規劃7月起提高到5000元，但有人問「為何我還沒領到？」這是立法院還沒通過預算，「不知道為何這屆在野黨立委會這樣」。

台灣民眾黨立法院黨團今天上午為此召開記者會。黨團總召陳清龍表示，國民年金法修正草案還在立法院審查中，根本無法提高發放，質疑賴清德當過4任立委，「難道不清楚立法程序？」且既然這麼急，就請民進黨團勿再推三阻四找藉口杯葛。

民眾黨立委邱慧洳表示，行政院在1月30日將國民年金法修法草案送到立法院，立法院社會福利及衛生環境委員會在3月19日、7月22日、10月14日接連排審，終於完成初審交付黨團協商，但是衛福部在審議過程中卻多次要求保留條文。

邱慧洳指出，追加預算9月才送入立法院，各委員會預算監督提案還在收案，根據立法院各黨團協商結論，最快要11月20日才會三讀，「何來在野黨不審國民年金預算的說法？」她並認為，民進黨既然這麼急，就別一再找藉口拖延修法，偷偷違法編列預算，再甩鍋在野黨。