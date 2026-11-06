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選前開鍘不怕連鎖反應？楊文科：黨紀不能因選舉壓力而妥協

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
縣黨部主委、楊文科強調，寧可承受一時艱難，也不能為了挽留少數人，失去政黨的尊嚴與靈魂，黨紀不能因選舉壓力而妥協。記者黃羿馨／攝影
縣黨部主委、楊文科強調，寧可承受一時艱難，也不能為了挽留少數人，失去政黨的尊嚴與靈魂，黨紀不能因選舉壓力而妥協。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣黨部近日接連祭出黨紀處分，外界憂心遭處分黨員帶領支持者出走，衝擊選情。縣黨部主委、楊文科強調，寧可承受一時艱難，也不能為了挽留少數人，失去政黨的尊嚴與靈魂，黨紀不能因選舉壓力而妥協。

楊文科表示，自己從政以來始終秉持以和為貴、重情重義的態度，相信溝通能化解歧見，也不願輕易放棄並肩打拚的同志，但「溫和不代表沒有原則，重情更不能失去是非」。面對當前局勢，心中難免遺憾與悲憤，然而個人情義不能凌駕組織信念，一時得失更不能動搖百年政黨的根本。

「我可以對人寬厚，但不能對違紀縱容」，楊文科指出，如果因為害怕有人出走，就對違紀行為視而不見；如果擔心影響選情，就讓黨紀形同虛設，今天守住的或許是表面上的人數，失去的卻是整個政黨的尊嚴與靈魂。身為主委，有些責任必須承擔，有些底線必須守住。

楊文科說，這段時間深入新竹縣13鄉鎮市，看見許多基層黨員、地方幹部數十年來不離不棄，即使沒有掌聲、沒有資源，仍默默為黨奔走。「我最不捨的，不是少數人可能離開，而是那些始終沒有離開的人，會不會因為我們失去原則而感到寒心。」若黨部對違紀行為選擇姑息，對長期忠誠付出的同志並不公平。

對於遭處分黨員可能帶領支持者出走，楊文科表示，尊重每個人的政治選擇，但政黨不是任何個人的私產，更不容許出現猶如「軍閥割據」的情況。制度不能因人而異，原則更不能因為有人以離開施壓就隨之動搖。

楊文科強調，沒有紀律的團結，終究只是貌合神離；沒有共同信念的組織，即使人數再多，也難以形成真正的戰鬥力。這正是新竹縣國民黨必須展現的「戰鬥藍」精神，面對問題敢於處理，即使可能衝擊選情，也不能犧牲組織的長遠價值。

楊文科說，客家人的「硬頸」不是固執，而是有原則；忠義不是盲從，而是重承諾。選舉終究有勝負，但政黨精神不能隨著一場選舉消失。身為主委，如果因為害怕承擔而沉默，因為擔心失去而放棄原則，才是真正辜負所有同志的託付。

楊文科 壓力 新竹縣 新竹縣選舉 2026九合一選舉

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