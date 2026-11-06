台股重挫 莊瑞雄酸國民黨普發3萬：AI紅利不是永遠用不完

全球股市重挫，台股也受影響暴跌，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，全球涉及AI、半導體產業都重創，政府應掌握交易狀況並準備相應措施。莊也批國民黨近期喊出「投國民黨普發3萬」，強調AI紅利不是永遠用不完的，不能股市上漲時喊普發現金，股市下跌時又說產業過度集中。

莊瑞雄表示，盤面「一片都是綠色的」，股民看了心情都在谷底，「大家不要以為那只是一個數字，那都是股民的荷包」。這波跌勢已成為國際性股災，尤其AI與半導體受到重創，美國選舉後政治情勢及AI禁令法案是否推進，都可能牽動敏感的資本市場，政府應掌握交易狀況是否正常，並準備相應措施，讓股民安心。

莊瑞雄說，台灣經濟發展包括半導體、高科技、AI，美光、Intel等國際大廠都加大對台投資，輝達也持續投資台灣，這也帶來一個省思，「AI產業到底有無過度集中、需不需要分散風險」。AI確實替台灣帶來很大經濟紅利，但「AI紅利不是永遠用不完的」，政府仍要掌握市場狀況並提出配套。

對於國民黨文傳會主委陳以信近期喊出「投國民黨可以普發3萬，投民進黨只能普發1萬」，莊瑞雄表示，政策主張不容易說是賄選，但「非常不負責任」，形容這是「搬石頭給行政院承擔」。

莊瑞雄諷刺，國民黨如果要用喊價加碼的方式，「可以再狠一點」，乾脆說投國民黨明年1月一人發10萬元，甚至帶大家到中央銀行黃金金庫「一個人分一塊」。他說，國民黨如果喜歡當「聖誕老人」，糖果就要自己帶，「不能畫大餅後，把帳單給行政院。」

莊瑞雄表示，政府的錢來自稅收，不是天上掉下來；在野黨若只提出普發現金主張，卻把財政責任留給行政院，「出一張嘴巴就想賺政治紅利」，並非負責任的作法。