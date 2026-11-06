黃珊珊發文「不懂就問」引揣測 莊瑞雄：當然是在暗諷

民眾黨前立委黃珊珊昨在臉書分享律師經驗，並寫道「不懂就問，做錯就改，這一點都不丟臉，最可怕的是明明不知道，卻以為自己什麼都知道」，引發外界聯想是否與台北市選情有關。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，這些其實當然就是在暗諷蔣萬安。

莊瑞雄今被問到，黃珊珊這篇文章是否暗指北市選情時，表示「問誰我不知道，問黃珊珊，我就有辦法讀心術？」他說，自己過去與黃珊珊在台北市議會是同事，當立委時辦公室也在隔壁，「她每天跑過來吃晚餐，碗還放在我那邊沒拿走」，並認為黃珊珊這段話「當然就是在暗諷蔣萬安」。

莊瑞雄表示，每一張選票背後都有主人，黃珊珊上次台北市長選舉拿到34萬票，外界近期不斷分析這些選票會流向哪裡，「黃珊珊聽了當然很火大」。他說，關鍵仍是候選人有沒有辦法「夠這個格」，把過去支持黃珊珊的選票拿走。

莊瑞雄提及公館圓環，表示改變之後交通有沒有改善、最後有沒有順起來，「不懂就要問、不好就要調整」。他認為，黃珊珊是在暗示「當了快四年市長的人，難道這麼簡單的事情會不知道嗎？」

至於是否可能是在談其他人，莊瑞雄表示，「這不會是講沈伯洋」，因前四年的市長就是在講蔣萬安，現任市長尋求連任時被酸一下很合理。莊瑞雄說，相關發文可能讓蔣萬安的選情「更緊張一點、壓力更大一點」。