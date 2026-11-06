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張俊傑逃亡遭求15年 民進黨團：案子永遠扣在高金素梅身上

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
無黨籍立委高金素梅今遭高檢署依違反國安法、貪汙治罪條例等罪起訴，檢方並求刑14年；棄保潛逃的前辦公室主任張俊傑則遭求刑15年。圖／聯合報系資料照
無黨籍立委高金素梅今遭高檢署依違反國安法、貪汙治罪條例等罪起訴，檢方並求刑14年；棄保潛逃的前辦公室主任張俊傑則遭求刑15年。圖／聯合報系資料照

無黨籍立委高金素梅今遭高檢署依違反國安法、貪汙治罪條例等罪起訴，檢方並求刑14年；棄保潛逃的前辦公室主任張俊傑則遭求刑15年。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，辦公室主任跑出去不回來，「案子將永遠扣在她身上」，並說若既有管道能把人運出去，也可能反向把外面的人運進來。

高檢署起訴指出，高金素梅、張俊傑等人涉嫌收受中共提供的資源及巨額資金，為大陸地區公務機構發展組織，並指高金素梅利用立委職權，在反軍購、兩岸、外交等議題上配合發聲。檢方認為高金素梅情節重大，且偵查中仍推諉卸責，因此求刑14年；張俊傑東窗事發後棄保潛逃，檢方認為惡性重大，求刑15年。

莊瑞雄表示，犯罪事實情節當事人必須說明清楚，也要為自己的權益辯護，「我們期待毋枉毋縱，尊重司法機關調查」，檢調偵辦及司法裁定，民進黨都表達尊重，不作過度評論。

至於張俊傑棄保潛逃，外界關注其逃亡過程涉及黑幫、地方勢力及偷渡管道，莊瑞雄表示，「這是非常嚴肅的問題」，人怎麼出去，就有可能反向把外面的人運進來；國安、檢調、海巡單位應從這次事件檢討，「一個國會議員辦公室主任逃亡，有那麼多黑幫與地方勢力接應串逃」，相關風險值得正視。張俊傑逃亡期間，檢警已逮捕逾50名涉案協助者，其中14人遭法院裁定羈押，顯示與共諜案離不開關係。

莊瑞雄表示，「高金素梅委員的主任跑出去不回來，案子將永遠扣在她身上」，但民進黨不會因此認為這是選舉紅利。他說，這起案件也給國安單位一個省思，「有辦法把人運出去，是不是有辦法把人運進來？」雖然相關逃亡路線已曝光，仍應讓國安單位未雨綢繆規畫。

高金素梅 張俊傑 民進黨團

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