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黃國昌：民進黨團反對今天處理國民年金法 戳破賴總統謊言

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

賴清德總統日前表示，提高國民年金因在野黨立委不審查預算，因此無法提高。民眾黨立院黨團今把「國民年金法」排議程第一案，迫使民進黨團表態。民眾黨主席黃國昌稍早在社群平台發文揭露，民進黨團悍然拒絕，反對今天處理，直接打了賴總統一巴掌。

國民年金法修法草案10月14日送出委員會，進入協商冷凍期一個月。依照立院議事前例，若三黨團同意，法案就不受協商冷凍期限制。今日稍早議程協商結果出爐，將在下周五針對國民年金法修法進行協商。

黃國昌表示，這周二賴清德總統到南投輔選時公然造謠，抹黑在野黨不審預算因而導致國民年金部分給付基本數額提高到5000元，民眾無法如期領到。事實是，國民年金法尚未完成三讀修正，沒有法源根本不能發放，堂堂總統連這種事都能造謠，自甘墮落為綠營抹黑側翼，真的是非常悲哀。

黃國昌指出，他戳破賴總統的國家級假訊息後，民進黨從上到下一片靜默，企圖想裝沒事。他當時就說，既然總統已經「提醒」了，那就趕快完成修法，民進黨立委好膽嘜走。

黃國昌說，今天早上，民眾黨團提案處理國民年金法修法，循立法院議事前例，只要三個黨團同意就不受協商冷凍期一個月的限制，今天就可以處理，完成三讀。結果民進黨團悍然拒絕，反對今天處理國民年金法，直接打了賴總統一巴掌。

黃國昌表示，連民進黨立院黨團都知道沒有完成修法根本沒有辦法發，也再一次戳破賴總統的謊言。請賴總統出來講清楚：為何散布假訊息？何時出來公開道歉？

黃國昌 民進黨團 賴總統

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