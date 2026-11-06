張俊傑潛逃出境成國安破口 綠：政府應未雨綢繆

美國智庫發表最新報告，點名無黨籍立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃案例，高度懷疑中共已經在台灣內部建立一套相當成熟且隱密的地下交通網絡。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，張俊傑潛逃出境剛好給國安單位省思，重新盤點，未雨綢繆去做規劃。

高金素梅及助理張俊傑等人被控涉收中國資金，在台發展組織。台灣高等檢察署今天依違反國家安全法、貪污收賄罪嫌等起訴，對高金素梅求刑14年。莊瑞雄上午在立法院的黨團輿情回應記者會表示，司法偵辦案件，勿枉勿縱，尊重司法機關調查，不過度評論。

媒體報導指出，美國海軍戰爭學院中國海事研究所（CMSI）在最新發表的專題報告「滲透很簡單：越來越多中國小艇登陸台灣」中，點名張俊傑棄保潛逃的案例，報告表示，台灣的黑道組織與中國在台的地下情報人員已經緊密勾結，並高度懷疑中共已在台灣內部建立起一套相當成熟且隱密的地下交通網絡，這條地下走私通道，也可以反向運作，將大量的特工及武器裝備運進台灣。

莊瑞雄說，人怎麼出去，就有可能反向，把外面的人給運送進來，這次事件給國安、檢調及海巡單位一個教訓，張俊傑身為立委辦公室主任，一路逃亡可以有那麼多黑幫人士接應，讓張可以全國到處竄逃，到現在為止，光是協助逃亡，就讓檢調收押多少人，顯示出這個案子何其可怕，也斷定跟共諜脫離不了關係。

莊瑞雄表示，這個案子對國民黨衝擊也很大，國民黨不應該噤聲，遇到共諜更不應該噤聲。對高金素梅的部分，張俊傑跑出去後，案子都扣在高金素梅身上，人不回來，高金素梅要想洗刷清白，永遠都是一個問號，對高金素梅並不好。至於民進黨，並不會因為這個案子在政治上得到紅利。

莊瑞雄指出，這次事件觸目驚心，剛好給國安單位好好的省思，在還沒有造成重大的傷害之前，剛好給國安單位再盤點，可以未雨綢繆去做一些規劃。