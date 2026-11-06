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巴拉圭總統潘尼亞請辭 外交部：政情不影響兩國邦誼
友邦巴拉圭總統潘尼亞因金融風暴宣布辭職，外交部今天表示，將密切關注巴拉圭政情，而台巴合作關係密切，相關計畫嘉惠民生福祉，政情發展不影響兩國邦誼及合作的推動。
潘尼亞（Santiago Peña Palacios）因Ueno Bank倒閉遭接管引爆嚴重金融危機，宣布辭去總統職務，由副總統阿里亞納接替領導國家，該起金融風暴波及近300萬名客戶，並引發巴拉圭政局劇烈動盪。根據外交部官方資訊，巴拉圭人口約為637萬人。
對於友邦政治情勢變化，外交部回覆中央社記者提問時指出，將密切關注巴拉圭政情、尊重巴國憲政體制與民主程序。
外交部強調，台巴合作關係密切，相關計畫嘉惠民生福祉，政情發展不影響兩國邦誼及合作之推動，台灣也將持續秉持互惠共榮精神，與巴國共同推動各領域的交流與合作，深化雙邊悠久篤實的民主盟友關係。
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