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影／綠被「沒收致詞權」？盧秀燕曝8年習慣：靠這招巧妙化解

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區聯合行政中心興建工程今舉行開工動土典禮、國民黨台中市長候選人江啟臣（右）安排有獎徵答。記者趙容萱／攝影
台中市大里區聯合行政中心興建工程今舉行開工動土典禮、國民黨台中市長候選人江啟臣（右）安排有獎徵答。記者趙容萱／攝影

台中市大里區聯合行政中心興建工程今舉行開工動土典禮，市長盧秀燕、國民黨台中市長候選人江啟臣、民進黨候選人何欣純等民代皆到場。針對中央官員二度出席台中活動「沒安排上台」，被解讀是「技術性沒收致詞權」惹議，盧秀燕今向台下鄉親「現場民調」，最終決議來賓全數不上台致詞，全改為「有獎徵答」，巧妙化解。

去年2月進化北路道路改善完工典禮，盧秀燕以人多，安排代表中央的內政部政務次長董建宏有講徵答，上月底大肚和美橋通車典禮，安排最高層級的江啟臣代表致詞，董建宏再度沒排上台致詞，遭質疑是「技術性干擾」。對此，何欣純今在典禮前受訪時直言「習慣了」，常常發生，每一次都是這樣子，她尊重市府安排。

盧秀燕在典禮時，禮貌邀何等人入座，江隨後到場，逐一與何及在座的市議員握手寒暄，江和二人在建設局簡報時沒有互動，何欣純則與隔壁的國民黨市議員林碧秀等人討論。

典禮僅盧秀燕一人致詞。盧秀燕在大談對市政，包括大里及屯區重大建設，讓台中連8年奪全國最幸福城市。八年來盡心盡力為台中拚建設與福利，兩個月後即將卸任，「市長可以卸任，但台中要繼續幸福」，並特別介紹現場的江啟臣與何欣純，呼籲鄉親一定要出來投票，讓台中繼續幸福 。

盧秀燕指出，今天因為來的貴賓很多，過去八年以來，大家都知道她的習慣，因為現在與會者都不要很多人致詞，這麼多年來，我們都推派「一位最高層級」來講。

盧秀燕話鋒一轉說明，但現在選舉期間大家都很計較，今天民代來很多人。她詢問台下的鄉親「是全部都致詞？還是全部都不致詞？」鄉親喊「都不致詞！」盧秀燕接著說，全部都有獎徵答好不好？鄉親答「好！」包括江啟臣、何欣純和七名到場市議員全都改成有獎徵答。

台中市大里區聯合行政中心興建工程今舉行開工動土典禮。記者趙容萱／攝影
台中市大里區聯合行政中心興建工程今舉行開工動土典禮。記者趙容萱／攝影

台中市大里區聯合行政中心興建工程今舉行開工動土典禮。記者趙容萱／攝影
台中市大里區聯合行政中心興建工程今舉行開工動土典禮。記者趙容萱／攝影

台中市大里區聯合行政中心興建工程今舉行開工動土典禮、民進黨台中市長候選人何欣純（中）安排有獎徵答。記者趙容萱／攝影
台中市大里區聯合行政中心興建工程今舉行開工動土典禮、民進黨台中市長候選人何欣純（中）安排有獎徵答。記者趙容萱／攝影

大肚和美大橋上月底通車典禮，內政部政務次長董建宏（左四）代表中央與會。聯合報系資料照
大肚和美大橋上月底通車典禮，內政部政務次長董建宏（左四）代表中央與會。聯合報系資料照

台中市大里區聯合行政中心興建工程今舉行開工動土典禮，市長盧秀燕當場「民調」鄉親意見，決議全部改為有獎徵答。記者趙容萱／攝影
台中市大里區聯合行政中心興建工程今舉行開工動土典禮，市長盧秀燕當場「民調」鄉親意見，決議全部改為有獎徵答。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 台中 江啟臣 台中市選舉 2026九合一選舉 何欣純

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