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國民黨團質疑林國漳財產申報與建商關係 提3要求籲說清楚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團今舉行記者會，指民進黨宜蘭縣長候選人林國漳長期獲新潮流力挺，在財產申報及與在地建商投資關係上疑點重重，要求林說明政商關係、釐清建設公司名稱與250萬元投資問題，和過去與公共工程間是否存在依法應揭露的利益衝突。圖／國民黨立院黨團
國民黨立院黨團今舉行記者會，指民進黨宜蘭縣長候選人林國漳長期獲新潮流力挺，在財產申報及與在地建商投資關係上疑點重重，要求林說明政商關係、釐清建設公司名稱與250萬元投資問題，和過去與公共工程間是否存在依法應揭露的利益衝突。圖／國民黨立院黨團

國民黨立院黨團今舉行「林國漳就是滿滿的新潮流 財產申報老實？與在地建商關係？」記者會，指民進黨宜蘭縣長候選人林國漳長期獲新潮流力挺，在財產申報及與在地建商投資關係上疑點重重，要求林說明政商關係、釐清建設公司名稱與250萬元投資問題，和過去與公共工程間是否存在依法應揭露的利益衝突。

國民黨立委林沛祥表示，綠營近期猛攻國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲的財產申報，吳宗憲競選團隊已說明並辦理更正，但綠營卻對林國漳的疑點視而不見。

林沛祥說，林國漳過去與「艾特先進」半導體公司，和大陸國資企業以及紅色供應鏈之間的投資合作關係，曾受外界關注，又出現建設公司投資疑問，這些事情若沒說清楚，未來林國漳一旦擔任宜蘭縣長，對都市計畫、土地開發、公共工程及建設審議，如何讓宜蘭鄉親相信，利益衝突能受到妥善的管理和監督？

林沛祥提到，工程會主委陳金德頻回宜蘭輔選，其外甥女韓瑩更投入地方選舉並加入競選團隊，林聰賢、江聰淵等人亦全面動員，形同「新潮流大會」，地方甚至流傳「北國漳、南瑞隆」。

國民黨立委黃建賓針對林國漳的財產申報提出質疑。黃指出，林國漳申報投資250萬元的「雅別建設」若是誤植，應是「亞別建設」。經查，亞別建設的陳姓負責人名下涵蓋2家投資及不動產公司、6家建設公司、旅館業及其他4家多元業如停車、建材批發公司等，形同規模不小的「類集團」。

黃建賓質疑，林國漳為何與陳姓負責人有投資行為？是看好在地房產而先投資嗎？對於宜蘭未來的都市計畫、都更等，如何確保不受影響？有無重大利益衝突？請林國漳勿再以「抹黑」二字搪塞。

國民黨立委游顥批，民進黨將林國漳包裝成「清流律師」，實質上是新潮流傾資源護航的接班人。陳金德上班期間回宜蘭拉票，抹黑對手遭民眾質疑。林國漳究竟是寫錯公司名稱還是刻意隱匿？建商負責人疑為新潮流金主，林與其是什麼關係，須說清楚。

國民黨團向林國漳提出三項要求，第一，完整說明過去的公股事業任職及政商關係，公開相關董事、獨立董事職務的任職期間、遴選程序、推薦依據及依法可公開的報酬資訊，並說明與相關政治人物是否存在可能影響職務取得或公共決策的利益關係。

國民黨團續指，第二，請林國漳釐清建設公司名稱與250萬元投資問題，「雅別」與「亞別」是否為同家公司？提供公司統一編號、投資日期、投資金額、持股或其他權益證明，及財產申報的核對結果，若申報錯誤，請依法辦理更正，向社會說明跟道歉。

國民黨團表示，第三，請林國漳說明政治支持、選舉資源與商業利益之間的界線，說明相關政治人物參與輔選的身分？是否涉及公務資源？以及依法應揭露的政治獻金與選舉支出。同時說明過去企業投資與政治人物、政府標案、土地開發或公共工程之間，是否存在依法應揭露的利益衝突。

林國漳 財產申報 國民黨團 民進黨

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