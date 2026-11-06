駁賴總統稱在野卡國民年金 民眾黨團今排議程首案迫民進黨表態

賴清德總統日前表示，提高國民年金因在野黨立委不審查預算，因此無法提高。民眾黨立院黨團今批評，賴總統公然散播假訊息，國民年金法剛送出委員會還沒三讀通過，怎麼提高？民眾黨團今天把國民年金法排議程第一案，請民進黨團不要再杯葛修法。最後經由黨團協商，確認下周五進行協商，各黨團也同意，若未有協商結論時仍儘速處理。

民眾黨團總召陳清龍表示，賴清德總統公然散播國家級的假訊息，連修法跟預算程序都搞不清楚，沒有修法怎麼提高國民年金？民眾黨今天把國民年金法排第一案，大家來審議國民年金法案，今天的法案就請民進黨團不要再推三阻四、杯葛修法。

民眾黨立委邱慧洳指出，在野黨非常急，1月30日國民年金法送來立法院後，國民黨召委3月19日第一次在委員會排審，7月22日又進行了第二次的排審，今年的10月14日，國民黨召委又針對條文進行排審，一而再再而三討論，終於把國民年金修法草案送出委員會。

邱慧洳表示，在野黨積極推動，反而衛福部對於諸多條文都有意見，喊了保留。請問賴總統，國民年金只是出委員會，沒有三讀，哪來的法源依據？難道賴總統已經忘記法治國的原則？此外，追加預算九月才送進立院，最近才開始審查，若沒有審查追加預算的機會，何來擋國民年金之說？賴總統真的是胡言亂語、胡說八道，只會用滿口的漂亮詞彙以及承諾騙人民。

邱慧洳指出，民眾黨所提出的國民年金版本，考量到通膨、物價指數以及薪資調漲，所以往6000元的大關邁進。「性別平等工作法」、「救業保險法」也呼籲民進黨盡快排審，才能把有疑義的條文再次獲得朝野共識，往三讀方向推動。

邱慧洳說明，另在性別工作平等法中，民眾黨主張將現行產假的八周提升至14周，不只符合國際勞工組織他所倡議的一個標準也符合經濟合作暨發展組織（OECD），婦女應有更多時間恢復身心；針對兩個月以下妊娠期間流產的婦女，目前現行規定是五天，民眾黨主張提升至10天。

邱慧洳指出，產檢假部分，目前規定是七天，民眾黨主張提升至14天，理由是婦女在懷孕期間要接受的產檢共14次，七天遠遠不及；至於男性陪產假跟陪產檢假，目前現行法也是七天，民眾黨主張提升至14天，希望男性扮演好丈夫、好爸爸角色，陪伴妻子懷孕過程，有足夠支撐力迎接寶寶到來。

民眾黨團幹事長洪毓祥指出，如果賴總統說國民年金法卡在立法院，就請民進黨、行政院回到正常體系協商、三讀，然後公告執行，不要搞雙標。如果上述政策都是民進黨團或行政院提出的版本，那會有不副署、不公告、不執行的狀況嗎？根本是為了選舉拖延，千錯萬錯都不是民進黨的錯，怎麼樣怠慢都不是行政院懶惰，一切只會怪罪在野黨。再次強調，預算一定嚴格審查，因為是全台灣老百姓的納稅錢，民眾黨團絕對當成是自己口袋的錢運用，做嚴格監督。