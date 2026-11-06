藍喊「票投國民黨普發3萬」綠：政院不可能就範

國民黨文傳會主委陳以信日前說，最近地方上喊出「投給國民黨就可以普發3萬元，投給民進黨只能普發1萬元」，效果非常好。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，在野黨出一張嘴就想賺政治紅利，這是最糟糕的民主政治，行政院不可能就範。

陳以信4日在國民黨中常會後表示，國民黨提出還稅於民，在地方的宣傳效果非常好，還有中常委提到，現在地方都在宣傳「投給國民黨可普發3萬元，投給民進黨只能普發1萬元」，效果非常好，因此要加強宣傳。

莊瑞雄上午在立法院的黨團輿情回應記者會表示，政策的主張不容易被說是賄選，但這是非常不負責任的政策。在野黨一再想取代當行政院長的角色，國民黨這麼喜歡當聖誕老公公，糖果要自己帶，不能在那邊畫大餅，卻找不出錢，行政院是不可能就範。

莊瑞雄說，錢不是天上掉下來，政府不會把國家的錢全部這樣花掉，國家是大家的，不能在在野時，就在選前就一直說要發紅包，不管有沒有辦法做到，反正有喊了，到最後政府不副署或不就範，就推給民進黨。在野黨出一張嘴巴，就想賺政治紅利，這是最糟糕的民主政治。

莊瑞雄更舉股市連日震盪為例表示，在野黨立委一直說，AI紅利全民共享，搶著要政府發紅包，1萬、2萬、3萬，AI紅利是沒有永遠用不完的。

莊瑞雄說，近幾年，台灣的經濟發展與半導體、高科技產業息息相關，國際大廠也加大對台投資，相對應的就是，風吹草動，全世界相互連動，近日股災，尤其涉及到AI跟半導體，都是重創。美國民主黨在期中選舉拿回參、眾議院主導權後，外界都在關注AI禁令法案接下來的發展，一個政治性的舉動，都會影響到整個資本市場，任何風吹草動，不是只有台灣，全世界都受影響。

莊瑞雄表示，政府的因應首先要對狀況有所掌握，整個股市交易到底是不是正常，準備好因應措施，讓股民安心。至於是否衝擊選舉，有沒有選舉，都有可能會發生股災，政府必須要先把方案配套準備好，掌握市場的狀況。