黃之鋒再遭重判10年 民進黨：譴責中共箝制民主異議

香港異議人士黃之鋒5日被香港高等法院依「香港國安法」以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」判10年監禁。民進黨發言人李坤城今天表示，嚴厲譴責中共及港府，持續以國安法為名打壓香港民主人士，黃之鋒在即將重獲自由之際再遭重判，凸顯中共以國家安全之名箝制民主異議、侵害港人政治自由的威權本質。

李坤城指出，黃之鋒原本因「香港47人案」被判4年8個月、預計明年1月即可獲釋，如今再遭重判，恐怕直到2036年才能出獄。這項判決也引發國際社會強烈反應，歐盟5日發表聲明，明確批評黃之鋒遭「具有政治動機」的判刑，指出他原本即將獲釋，卻再次面臨國安追訴，反映香港法治狀況持續惡化，並要求立即釋放黃之鋒；國際特赦組織等人權團體也批評港府藉國安法律壓制政治異議，呼籲停止迫害。

李坤城說，從香港民主派47人案、壹傳媒創辦人黎智英遭定罪，到泛民主派政黨與公民團體陸續解散，香港原本正常的組黨參政、新聞評論及民主倡議，在中共統治下消失殆盡。黃之鋒案再次提醒世人，中共以國家安全為名限制政治異議，不僅背離對香港高度自治的承諾，更嚴重傷害香港的自由、人權與法治。

李坤城表示，嚴正要求中共及港府，立即停止以「香港國安法」打壓民主人士，釋放黃之鋒及其他因政治活動而遭不當拘押的人士，同時呼籲國際社會持續關注香港人權處境，共同要求中共履行對香港自由與高度自治的承諾。

李坤城指出，香港人民多年來為爭取民主自由付出的努力與犧牲，不應被威權統治抹去，更不應因嚴厲刑罰而被迫噤聲，台灣要聲援香港，更要珍惜並守護得來不易的民主自由。