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蔣萬安下周辦「安心大遊行」 沈伯洋諷：知道市民不安心才辦？
台北市長蔣萬安昨宣布將舉辦「安心向前行」遊行，將邀請民眾黨主席黃國昌，更有望與前市長柯文哲同台，搶攻白營選票。民進黨台北市長候選人沈伯洋表示，能合體都很不錯，但「安心」應該是用做的，諷刺若依照蔣過去遊行邏輯，「是不是知道大家都不安心才遊行」。
沈伯洋表示，「安心」這件事應是用做的不是用遊行，且依照蔣萬安邏輯，上一次是因為「毒油」事件才上街遊行，「現在是不是知道大家不安心，才要做安心遊行」有點奇怪。而被問到蔣遊行有望與柯文哲合體，未來是否會希望拜會柯，沈表示，所有過去在台北市政府服務過的對象都是他請益對象，如果能夠合體，都覺得蠻不錯的。
而沈伯洋昨天也拜會國民黨籍前議長陳健治，而蔣競辦也表示會邀請陳到他們的競總，被問是不是感受到國民黨回防意味，沈伯洋表示，蔣競辦完全搞錯拜會目的，議長原本就是不同黨籍，但對他來說未來如果要施政，本來就要跨黨派了解，何況陳以前做了那麼久的議長，經歷非常多市長，對於怎麼協調都是經驗上要去學習。
沈伯洋說，拜會不是說要把陳健治變他們支持者，是本來就知道在跨黨派之下需要更多過去他所協調事務，然後眉角在哪裡，昨天也真的分享非常多，所以我覺得蔣有點誤會拜會目的。
而談到日前上主持人藍心湄「女人我最大」節目，藍提到「敬老卡」顯老應改名叫「至尊卡」，沈伯洋認同表示，敬老聽起來一直強調「老」字，年長者不管是智慧、經驗的傳承對社會很重要，應用比較尊榮名稱，甚至過了70、80歲，還可以變成「神卡」大家說不定會喜歡。
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