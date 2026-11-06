快訊

查帕卡颱風最快周末生成！未來將大角度轉折 專家曝影響台灣機率

Sony推全新降噪耳機WH-1000XM4C高CP！親民款音質升級 預購再省3千元

蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德：綏靖不會帶來和平 真正和平須靠實力

中央社／ 台北6日電

兼任民進黨主席的總統賴清德5日晚間出席民進黨40周年暨國際自由聯盟第65屆大會外交酒會。他表示，台灣致力維持台海和平與區域穩定，不尋求衝突，也絕不挑釁，但綏靖不會帶來和平，妥協只會招致侵略，真正的和平必須立足於實力。

民進黨今天發布新聞稿指出，賴清德昨晚出席在圓山大飯店舉行的民主進步黨40週年暨國際自由聯盟（LI）第65屆大會外交酒會，賴清德致詞表示，今年適逢民進黨創黨40週年、台灣總統直選30週年，以及國際自由聯盟第65屆世界大會，3項深具意義的里程碑，彰顯台灣40年來與國際自由聯盟並肩同行，堅守人權、個人自由與法治價值。

針對此屆大會主題「打造韌性民主，共創安全未來」，賴清德指出，威權政權宣稱集權能帶來秩序與效率，但歷史證明專制仰賴恐懼統治，唯有民主能激發人類潛能。然而光憑言詞無法維繫社會，民主與政府都必須切實為人民帶來成果。

他說，當公共政策減輕家庭負擔、照顧長者並為年輕人創造實質機會時，公眾信任便會增長；一個能切實造福人民的民主體制堅定不移，這份持久的信任，正是防禦外來干預與威權謊言最強大的後盾。

賴清德指出，以規則為基礎的國際秩序正面臨嚴峻挑戰，從烏克蘭戰爭到印太地區的灰色地帶脅迫，威權勢力持續考驗自由世界的決心。台灣的民主建立在巨大犧牲之上，因此深知和平的代價。

他強調，台灣全心致力維持台海和平與區域穩定，不尋求衝突，也絕不挑釁，但歷史教訓十分明確，綏靖不會帶來和平，妥協只會招致侵略，真正的和平必須立足於實力。

賴清德表示，台灣正推動國防現代化、投資不對稱戰力，並強化全社會防衛韌性；台灣樂見在對等與尊嚴的基礎上展開對話，也將堅定守護台灣主權與民主生活方式。

賴清德強調，韌性同樣仰賴經濟安全。當專制政權將關鍵技術與供應路線武器化時，民主國家必須團結一致。台灣在先進半導體產業扮演核心角色，這份優勢不僅是商業資產，更是台灣與自由世界共同承擔的責任。台灣願與民主夥伴共同建構安全、透明且值得信賴的供應鏈；當民主國家共同創新、共同投資、共同貿易，任何威權勢力都無法將自由世界作為人質。

賴清德最後強調，當前面對的選擇十分明確，是威權脅迫與民主尊嚴之間的抉擇，也是專斷權力與法治之間的抉擇。他引述歷史警語，「自由距離滅絕，永遠只有一個世代的距離」，自由不會自我防衛，需要勇氣與團結。捍衛核心價值、強化全球團結、確保民主未來的時刻就是現在，只要攜手齊心，自由民主終將獲勝。

民進黨指出，國際自由聯盟成立近80年來，首度在台灣舉辦全體會員大會，匯聚近50國、70個政黨、逾150名代表參與。外交酒會另邀請友邦大使、駐台代表及各國外交官員出席，現場並設置本土非政府組織互動攤位，展現台灣推動全社會防衛韌性的實務經驗。

和平 賴清德 台海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出席國際自由聯盟晚會 副總統：台灣堅定維護區域和平

新聞中的公民與社會／扮印太穩定力量 賴總統國慶演說：打造山巔之城

出席IPAC年會 立委張雅琳：台灣處跨國鎮壓前線可分享經驗

美選示警⋯盧秀燕喊話賴總統「與在野黨合作」

相關新聞

遭起訴求刑14年 高金素梅發6點聲明：捍衛清白絕不妥協

無黨籍立委高金素梅今天遭台灣高等檢察署依違反國家安全法、貪污收賄等罪起訴並求刑14年。高金素梅在臉書發表6點聲明指出，她沒有為中共發展組織，也沒有收取任何陸資，檢調草率起訴、對她羅織入罪，她將在審判中提出證據捍衛自身清白！絕不妥協！

影／台股史詩級崩跌 卓榮泰已指示金管會機動性穩定股市作為

美股昨夜爆發AI股大逃殺，台股今天開盤後即大跌逾3700點，行政院長卓榮泰今天赴立法院院會時發表談話，強調我國經濟體質健全、各產業獲利能力與潛力相當雄厚，呼籲國人保持信心。

綠營猛攻「香鬆2公克」 永安國小老師出面感嘆政治鬥爭

北市新學年度免費營養午餐上路，日前傳出永安國小主食香鬆飯是由老師每人發2公克，引發熱議。該校導師黃國平認為，這樣沒有不好，也感嘆學校團隊努力沒被看見，卻因有人刻意操弄，還間接變成政治鬥爭的籌碼。

【重磅快評】蘇家遮羞布不只一塊 審計布恐不小於財政布

外媒報導新北市長選情時提及民進黨市長候選人蘇巧慧家族涉及利益衝突，在野陣營要求蘇家說清楚講明白，巧的是，蘇巧慧詞窮之際，總統賴清德昨天站台時竟大讚蘇巧慧很會爭取經費，不禁令人有另一番聯想；財政部昨天原本有機會公布資料為蘇家「洗白」，但卻說因資料太多要延兩天，其實根本是呼攏，審計部、財政部故意畫錯重點，這份報告不僅遲到，蘇家遮差布也不只一塊。

我友邦巴拉圭總統辭職 外交部：狀況都在掌握中

我南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞5日宣布辭職，原因是巴國首家本土數位銀行ueno bank倒閉而引發嚴重的金融和政治危機。外交部次長陳明祺今天在立法院受訪表示，整個狀況都還在掌握之中。

台股失守4萬點 傅崐萁喊話：國安基金應進場防止風暴

今日台股慘綠，國民黨立院黨團總召傅崐萁喊話賴清德總統、行政院長卓榮泰，國安基金是否應該要支持產業界？放任股災恐有系統性風暴，要密切相關的違約交割等，還有企業、產業周轉是否會出問題？卓榮泰不要完全沒有看到台灣經濟的脈動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。