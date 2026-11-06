賴清德：綏靖不會帶來和平 真正和平須靠實力

兼任民進黨主席的總統賴清德5日晚間出席民進黨40周年暨國際自由聯盟第65屆大會外交酒會。他表示，台灣致力維持台海和平與區域穩定，不尋求衝突，也絕不挑釁，但綏靖不會帶來和平，妥協只會招致侵略，真正的和平必須立足於實力。

民進黨今天發布新聞稿指出，賴清德昨晚出席在圓山大飯店舉行的民主進步黨40週年暨國際自由聯盟（LI）第65屆大會外交酒會，賴清德致詞表示，今年適逢民進黨創黨40週年、台灣總統直選30週年，以及國際自由聯盟第65屆世界大會，3項深具意義的里程碑，彰顯台灣40年來與國際自由聯盟並肩同行，堅守人權、個人自由與法治價值。

針對此屆大會主題「打造韌性民主，共創安全未來」，賴清德指出，威權政權宣稱集權能帶來秩序與效率，但歷史證明專制仰賴恐懼統治，唯有民主能激發人類潛能。然而光憑言詞無法維繫社會，民主與政府都必須切實為人民帶來成果。

他說，當公共政策減輕家庭負擔、照顧長者並為年輕人創造實質機會時，公眾信任便會增長；一個能切實造福人民的民主體制堅定不移，這份持久的信任，正是防禦外來干預與威權謊言最強大的後盾。

賴清德指出，以規則為基礎的國際秩序正面臨嚴峻挑戰，從烏克蘭戰爭到印太地區的灰色地帶脅迫，威權勢力持續考驗自由世界的決心。台灣的民主建立在巨大犧牲之上，因此深知和平的代價。

他強調，台灣全心致力維持台海和平與區域穩定，不尋求衝突，也絕不挑釁，但歷史教訓十分明確，綏靖不會帶來和平，妥協只會招致侵略，真正的和平必須立足於實力。

賴清德表示，台灣正推動國防現代化、投資不對稱戰力，並強化全社會防衛韌性；台灣樂見在對等與尊嚴的基礎上展開對話，也將堅定守護台灣主權與民主生活方式。

賴清德強調，韌性同樣仰賴經濟安全。當專制政權將關鍵技術與供應路線武器化時，民主國家必須團結一致。台灣在先進半導體產業扮演核心角色，這份優勢不僅是商業資產，更是台灣與自由世界共同承擔的責任。台灣願與民主夥伴共同建構安全、透明且值得信賴的供應鏈；當民主國家共同創新、共同投資、共同貿易，任何威權勢力都無法將自由世界作為人質。

賴清德最後強調，當前面對的選擇十分明確，是威權脅迫與民主尊嚴之間的抉擇，也是專斷權力與法治之間的抉擇。他引述歷史警語，「自由距離滅絕，永遠只有一個世代的距離」，自由不會自我防衛，需要勇氣與團結。捍衛核心價值、強化全球團結、確保民主未來的時刻就是現在，只要攜手齊心，自由民主終將獲勝。

民進黨指出，國際自由聯盟成立近80年來，首度在台灣舉辦全體會員大會，匯聚近50國、70個政黨、逾150名代表參與。外交酒會另邀請友邦大使、駐台代表及各國外交官員出席，現場並設置本土非政府組織互動攤位，展現台灣推動全社會防衛韌性的實務經驗。