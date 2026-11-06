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小吃店買不到食用油 藍議員提3訴求 批沈伯洋忙選舉不顧民生

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市議員林杏兒、詹為元等今指出，小吃店用的油從一桶850元漲到1100元，買都買不到，要求行政院每周公布到貨與配送進度，讓小吃店小量叫貨也叫得到，提早盤點年前備貨的用油需求，民進黨台北市長候選人沈伯洋身為立委應監督中央，卻忘了自己是立委，立委做不好就辭。圖／國民黨文傳會提供
台北市議員林杏兒、詹為元等今指出，小吃店用的油從一桶850元漲到1100元，買都買不到，要求行政院每周公布到貨與配送進度，讓小吃店小量叫貨也叫得到，提早盤點年前備貨的用油需求，民進黨台北市長候選人沈伯洋身為立委應監督中央，卻忘了自己是立委，立委做不好就辭。圖／國民黨文傳會提供

針對近期食用油漲價、店家買不到油，台北市議員林杏兒、台北市議員詹為元等今指出，小吃店用的油從一桶850元漲到1100元，買都買不到，要求行政院每周公布到貨與配送進度、讓小吃店小量叫貨也叫得到，提早盤點年前備貨的用油需求，民進黨台北市長候選人沈伯洋身為立委，對中央有監督權，卻為台北市長選舉忘了自己是立委，立委做不好就快辭職。

國民黨今舉行記者會，林杏兒表示，最近有民眾反映，不只是油價，尤其小吃店使用的油，從原本一桶850元漲到1100元，沒辦法也只能選擇買，但現在連買都買不到。她舉例，有朋友從南港一路買不到，一直買到北投，才終於買到一桶油，這是現在所有小吃店呈現最大的問題。

林杏兒說，像一次只能買一兩桶的小店，以後到底要跟誰登記才能拿到油？中聯油脂因為食安問題，政府當然要守住檢驗標準，台糖第二次招標成功也確實值得肯定。但11月中預計交付的首批出油，還要經過精煉、檢驗、配送，店家才有油可以下鍋，接下來年底尾牙、年菜就要開始備料。因此行政院應把每批成品何時出貨、送到哪一個通路、每桶油賣多少講清楚，讓業者來得及備料，也能向客戶報價。

林杏兒強調，行政院要做到三件事。第一，應每周公布到貨與配送進度；第二，讓小吃店小量叫貨也叫得到，並透過各種方式媒合，讓業者知道價錢是多少、什麼時候可以到；第三，要把握年前備貨時間，已有飯店估計每一桌桌菜可能調整5%，經濟部應提早盤點團膳、烘焙及年菜業者的用油需求，並追蹤實際成交價與成交量。

林杏兒認為，油是每天都在吃的，跟民生息息相關，如果無法控制好油的價錢跟油的量，所有民生飲食、小吃，一定又要起漲一波。呼籲行政院趕快回答這三個問題要如何處理。

詹為元指出，從「餿油案」到現在缺油，都是民生議題。他說，有人會問為什麼要談這一題，「很簡單，因為沈伯洋現在是立委」，身為立委對中央有監督權。這麼重要的民生問題，台北市就有很多店家缺油，包括炸雞排店等，「沒有油、買不到。」

詹為元批評，沈伯洋身為立委員應該可以在立法院提出解決方案，或去協調相關部會，但沈為了台北市長選舉，忘了自己還是立委，不辭職又占著茅坑，不做事。沈應該把本業做好，如果立委做不好，那就趕快辭職，好好去競選，這樣才不會辜負全國選民以及台北市民。

沈伯洋 食用油 議員 民生用品

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