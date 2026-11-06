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遭起訴求刑14年 高金素梅發6點聲明：捍衛清白絕不妥協

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
高檢署今依違反國安法、貪汙收賄等罪起訴立委高金素梅、辦公室主任張俊傑、陳智葟及助理林怡君4人。聯合報系資料照
高檢署今依違反國安法、貪汙收賄等罪起訴立委高金素梅、辦公室主任張俊傑、陳智葟及助理林怡君4人。聯合報系資料照

無黨籍立委高金素梅今天遭台灣高等檢察署依違反國家安全法、貪污收賄等罪起訴並求刑14年。高金素梅在臉書發表6點聲明指出，她沒有為中共發展組織，也沒有收取任何陸資，檢調草率起訴、對她羅織入罪，她將在審判中提出證據捍衛自身清白！絕不妥協！

高金素梅在臉書指出，「我沒有為中共發展組織，也沒有收取任何陸資，起訴書所載犯行均非事實，不能因查緝張俊傑逃亡失利，就草率起訴，轉移焦點」。

高金素梅發表6點聲明，一為起訴書所載因靖國神社事件而赴日本及聯合國抗議、反對軍購、課綱微調，均是她一貫主張，並非中共授意，也沒有任何對價，更沒有一毛錢流入她的口袋。二是起訴書所載部落工作隊，在另案已釐清，與她無關，高檢署用顯然矛盾的邏輯，將她羅織入罪，她深表遺憾。

高金素梅表示，第三她在民國115年11月2日第一次接受國安處及高檢署訊問，已詳細說明本案狀況，並由辯護律師點出本案時序、金流均有重大瑕疵，檢察官當庭諭示要辯護律師具狀說明，在短短三日後竟草率起訴，明顯是為了轉移張俊傑查緝不利的責任。

高金素梅強調，第四她無法想像這24年來，一步一腳印走訪部落，握上每一個族人的手，關切族人的需求，連任7屆，竟然會遭起訴書指控她收取陸資才能連任！倘若真的如起訴書所述，她自民國94年到105年間就涉犯國安法等，有需要監聽她20多年嗎？而且在事隔10年後，趕在選舉前，將她起訴！她會在審判中提出相關證據，捍衛自身清白！絕不妥協！

高金素梅表示，第五看著當選者天天大量生產著各種抹黑、抹紅在野力量的「反共」文本和「抓匪諜」的留言，難道只能束手無策嗎?這還是民主的真諦嗎？她始終相信，這人間一定有正向的善良力量存在，它才是引導世道方向的真正依靠，她所能做的就是本於這份善良的本心，問心無愧地堅持下去。

高金素梅最後說，最近她讀到了明朝中興名臣于謙的石灰吟，摘錄下來和大家共勉「千錘萬鑿出深山；烈火焚身若等閒；粉身碎骨渾不怕；要留清白在人間」。

高金素梅 收賄 無黨籍

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