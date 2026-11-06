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綠營猛攻「香鬆2公克」 永安國小老師出面感嘆政治鬥爭

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市中山區永安國小11月3日主食香鬆飯的香鬆是由老師發放每人2公克。圖／取自「教育部校園食材登錄平台2.0」
北市中山區永安國小11月3日主食香鬆飯的香鬆是由老師發放每人2公克。圖／取自「教育部校園食材登錄平台2.0」

北市新學年度免費營養午餐上路，日前傳出永安國小主食香鬆飯是由老師每人發2公克，引發熱議。該校導師黃國平認為，這樣沒有不好，也感嘆學校團隊努力沒被看見，卻因有人刻意操弄，還間接變成政治鬥爭的籌碼。

黃國平昨晚在臉書粉專「王子的教室」發文，納悶香鬆之亂？他大嘆，看到很多人、很多團隊的辛苦和努力沒被看見，卻只是因為有些人刻意操弄，而讓全校師生「蒙羞」，讓全校人員從前晚（11月4日）開始不眠不休的在應付媒體的詢問與上級給的處理壓力，還間接的變成政治鬥爭的「籌碼」，不免讓人覺得要生氣。

他說，來永安國小服務很多年，香鬆都是這樣給一包發給各班，無論是之前家長自己付營養午餐的費用，還是這學期政府開始補助營養午餐的費用。

黃國平表示，「我們都沒有覺得這樣不好，因為各班老師可以決定怎樣做」，可直接拌在飯桶裡攪均勻一起盛，如果班上有人不想要，可一人一匙地給，剩下的如果有想多要的人就自己再來盛。再說，各班老師都會訓練打飯小天使，也不是老師在做這件事，不知道外界在幫老師「叫苦」什麼？

他提及建議的「2g」，營養師跟老師說盛滿一匙給學生就對了，沒有人要老師去秤，請不要拿這件事來做文章。而且香鬆絕對不是營養午餐的主角，只是偶爾出現的點綴，老師不想要孩子太依賴香鬆，通常會鼓勵多吃正常的飯菜，「我相信家長也會支持老師這樣做才對。」

黃國平直言，很不希望因為這次香鬆事件之後，從原本被取笑的「2g」變成讓學生無限取用，這是不對的。一堆外縣市的人取笑永安國小香鬆發太少，他們都發一小包、都讓學生自由取用，老實說一點都不羨慕。

他分享，學校的營養師真的無敵盡責，每天用餐時間都一班一班跑去，看菜量夠不夠、需不需要補；如果哪種菜剩比較多，她還會問原因，然後去調整煮法。家長會代表每天也有人輪流來學校監廚，一起吃營養午餐，幫師生把關。

黃國平感嘆，在這麼多人一起努力下，如果只因網路上一張香鬆照片，就讓這一切的努力付諸流水、讓某些有心拿來大作文章、不明事理的看瓜群眾跟著起舞，其實是讓人很生氣也很不甘心。香鬆該給多少，從來都不是問題，只是這個「敏感」時刻，被拿出來連帶營養午餐政策一起被批評而已。

貼文一出，家長力挺表示，「你說的就是我們想說的，而且我的孩子也說了，如果還要也能再去拿。有家長說會不會因為香鬆之亂而停止香鬆供應或其他改變」、「永安國小午餐風評一直很好，營養師也很用心。真的以身為永安人為榮。」也有人肯定營養師，「真的超認真的，一直都以永安的營養午餐為榮，選戰口水不要汙染校園。」

綠營 政治鬥爭 老師

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