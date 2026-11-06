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蔣萬安站台白營小雞禁令鬆綁？ 民眾黨團：下架民進黨是目標
針對台北市黨部先前祭出台北市長蔣萬安個別站台白營議員禁令，台北市長黨部主委戴錫欽昨鬆口稱，會以「大局為重」評估。民眾黨立院黨團總召陳清龍今表示尊重，對在野黨而言，下架民進黨是共同努力的目標。
民眾黨立院黨團今舉行「國民年金要提高 民進黨別再拖！」記者會，陳清龍受訪時指出，尊重國民黨北市黨部的調整，對在野黨而言，下架民進黨是共同努力的目標，因此在立法院也共同推出許多福國利民的法案。民眾黨相信在台北市推出的六位候選人，不管是現任要連任，還是第一次參選的候選人，都是為成都有效都能高，取得台北市民的信任，能夠順利當選，台北市六位候選人全上是民眾黨的目標。
至於蔣萬安選情是否告急，陳清龍表示，作為輔選幹部，最重要就是要讓候選人的朋友越來越多；作為候選人，選舉越接近就越要說選情告急，沒有任何一位候選人說自己一定當選。
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