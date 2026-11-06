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影／預算卡關影響國民年金調升? 陳清龍批賴清德混淆甩鍋在野

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院民眾黨團總召陳清龍（中）今天與黨籍立委舉行記者會，今天黨團將「國民年金法」修正草案列為第一案，希望民進黨不要阻擋。記者潘俊宏／攝影
立法院民眾黨團總召陳清龍（中）今天與黨籍立委舉行記者會，今天黨團將「國民年金法」修正草案列為第一案，希望民進黨不要阻擋。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統日前表示，將提高國民年金發放金額，但因在野黨立委不審查預算，預算沒通過因此無法提高。立法院民眾黨團總召陳清龍今天表示，提高國民年金需要修法，今天黨團就要提出將「國民年金法」修正草案列為第一案，不知道為什麼賴總統要散播這種國家級假訊息。

陳清龍表示，現在選舉將屆，賴總統一直將預算沒有審查歸咎在野黨立委，說是朝野立委惡鬥，因此卸責無法提高國民年金發放金額，為什麼賴總統要散播這種國家級假訊息，當過立委的賴總統怎麼連沒有修法與預算程序都搞不清楚，今天黨團就提出將「國民年金法」修正草案列為第一案，希望民進黨不要阻擋。

民眾黨團針對行政院版「國民年金法」修正草案的審議進程指出，這份給付基本金額將提高至5000元的草案，今年1月30日送到立法院，3月19日在委員會首度排審，7月22日第二次排審，直到10月14日第三次排審才送出委員會。

立法院民眾黨團總召陳清龍（右二）今天與黨籍立委舉行記者會，今天黨團將「國民年金法」修正草案列為第一案，希望民進黨不要阻擋。記者潘俊宏／攝影
立法院民眾黨團總召陳清龍（右二）今天與黨籍立委舉行記者會，今天黨團將「國民年金法」修正草案列為第一案，希望民進黨不要阻擋。記者潘俊宏／攝影

國民年金 陳清龍 在野

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