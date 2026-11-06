不滿沈伯洋「猜」北市兒虐六都第一 議員及候選人北檢提告

國民黨台北市議員楊植斗及北市議員候選人陳冠安因不滿民進黨台北市長候選人沈伯洋受訪時用「猜的」，指稱兒虐不當案件台北市高居六都第一，與衛福部統計數據不符，今天上午前往台北地檢署，按鈴提告沈伯洋涉嫌違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪，並呼籲沈伯洋應立即向台北市民道歉。

據了解，楊植斗告發內容為沈伯洋日前選舉期間接受媒體專訪，在影片中妄自斷言台北市兒虐不當事件居六都之首，後來又自承「我們手上沒有數據／所以我們只能用猜的」。上述行為已涉嫌以錄影、演講或他法，散布不實之事，意圖使候選人不當選，足以生損害於公眾或他人，因此依法核提出告發。

楊植斗指出，根據政府相關機構統計，不管是家內或幼兒園的部分，台北市兒虐案件都不是六都第一，這樣顯而易見的造謠、抹黑，透過網路傳播，不僅涉犯意圖使人不當選，甚至可能造成民眾恐慌，呼籲沈伯洋應立即向台北市民道歉。