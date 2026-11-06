陳時中稱兒虐重點在市民感受 藍委酸集體草包化護航沈伯洋

民進黨台北市長候選人沈伯洋稱北市兒虐最嚴重卻坦言「用猜的」，行政院政務委員陳時中今受訪稱重點在市民感受。國民黨立委徐巧芯表示，衛福部兒虐資訊突下架，強調兒虐嚴肅，應以科學數據佐證而非憑感覺與瞎猜。國民黨立委葉元之酸，民進黨根本是集體草包化護航。

沈伯洋日前接受專訪時提到，台北市是六都之中兒虐最嚴重，但卻說他是用猜的，遭藍營批評。陳時中今在立法院受訪表示，相信現在有人提出來，整體上感受台北市兒虐很嚴重，因為有幾個突發事件，好像都沒有處理得很完整，表達的方式應是如此，而不是跟各縣市來做相對性的比較。

徐巧芯說，她想問衛福部，為什麼公開在網站上的資訊會突然不見？到底是刻意為之，還是太多人想要關心，所以網站無法承載？衛福部必須清楚說明，否則連有公開資訊的時候，沈伯洋都會找不到資料了，現在沒有公開資訊，怕沈又亂猜。拜託衛福部，讓立委、民眾等，想要關心各縣市的兒虐情況，最起碼有相關數據可以對應。

針對陳時中說「整體上感受台北市兒虐很嚴重」，徐巧芯表示，兒虐是很嚴肅的事情，只要有任何一案，都會覺得很心痛、很遺憾，各縣市政府也一定要精進跟檢討，因為很嚴肅，所以不能憑猜測、不能靠感覺，要用數據、科學佐證，才能知道實際的情況，進而分析出解方，精進各項方案，降低這些數字。

徐巧芯提到，看到民進黨立委吳思瑤委先前質詢，吳做了一張表，這個表格很多人在網路上傳，表格左邊把台北市放在第一，但以六都裡的加總數字來說是第五名卻被放在第一。右邊的部分，現在已是2026年，吳不看2022到2025年的整體數據或最新一年的情況，只挑了2024年的納入，讓大家覺得非常奇怪。

徐巧芯呼籲，不希望兒虐變成選戰攻防，而不關心兒虐的本質，希望有任何案件發生時，不管是哪個縣市政府，大家一定要用心、積極、努力。但當有人使用片面的圖卡、有人用猜的、有人憑感覺，這樣真的能解決問題嗎？她打上大大的問號。

徐巧芯強調，市政要用科學的方式處理，市政要憑確切的數字分析原因，市政要有具體事實真相之後，才有辦法討論出精進的方案。如果因為碰到選舉，憑感覺的憑感覺、瞎猜的瞎猜，社會並不會變得更好。

葉元之說，一下是用猜的，一下是用體感的，下次要不要擲筊？或是說有人託夢跟民進黨說台北市兒虐最嚴重，民進黨這些人為了護航沈伯洋，胡說八道到極點。根源是因為沈伯洋實在太草包，所以大家才會不知道怎麼護航，集體「草包化」。

國民黨立委徐巧芯。記者屈彥辰／攝影