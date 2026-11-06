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政院擬不副署老人健保補助 傅崐萁批推諉責任籲全民力挺

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照
國民黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照

立法院日前三讀通過「老人福利法」修正，65歲以上長者、且最近一年綜合所得稅率未達20%者，健保費改由中央全額補助，行政院長卓榮泰將不副署。對此，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示遺憾外，更批行政院、民進黨執政團隊推諉該負的責任，予以譴責。傅並強調積極推動就業保險法、性平法相關修法，讓年輕男女安心生養下一代。

傅崐萁說，今年稅收超收超過1兆元的情況之下，台灣除了科技產業外，百工百業景氣蕭條，也不能好好照顧年邁老人。且台灣真的是一國多制，有的地方不用繳，有的地方要繳，愈窮的地方反而愈要繳，等於是懲罰，因為居住地而不同歧視，國民黨團，就是要讓全國老人能在台灣好好安養，不會因為地區性而受到不同的待遇。

傅崐萁表示，三讀通過「老人福利法」修正之後，希望全國65歲以上者都能得到政府的照顧，但遺憾看到卓榮泰說要不副署，對台灣各縣市有不同的歧視跟對待，行政院、民進黨執政團隊推諉該負的責任，予以譴責。

國民黨立委羅智強說，立院三讀通過的法案又被推翻，國會接近癱瘓，台灣民主萬分危急，如果民進黨台北市長候選人沈伯洋當選，將是賴清德總統的重大勝利，代表法案不副署不執行、癱瘓立法院，仍可得到民意支持，未來只會變本加厲。

羅智強也批民進黨雙標，作賊喊抓賊、惡人先告狀，賴總統誇屏東縣補助長者健保費，稱「這樣妥當了」，行政院卻不副署老福法修法。在野提普發現金、還稅於民，被抹成「窮台」，而賴總統宣布要普發一萬，既不是窮台也不算買票，考驗選民的智慧，有信心多數選民還是能夠分辨。

另一方面，傅崐萁指出，今天會積極推動就業保險法、性平法相關修法，現在一年出生不到10萬個嬰兒，少子女化已到了非常嚴重的地步，未來國家、社會要如何撐起？這不只是經濟的危機，且是國家發展的危機。

傅崐萁表示，希望對所有青年男女未來能夠成家、立業、生育下一代，必須給最多最好的照顧，如同過去幾個月國民黨推動未來帳戶特別條例，0到18歲有國家加倍照顧，讓所有青年男女能安心生小孩，但遺憾又不副署。

傅崐萁說，接下來，產假是否可以延長到4周，育嬰津貼是否能延長到2年，國民黨團有清楚表達，希望大家勇敢結婚並生育下一代，國家必須有最妥善的照顧。

傅崐萁提到，0到6歲是否需要繳健保費，甚至到12歲是否要繳健保費，國民黨團現在已積極對相關問題做最後研商，也會在委員會討論完之後，送到院會處理。

傅崐萁強調，「我們願意支持你們，但是民進黨政府不斷拋棄你們」，希望全民11月28日一起來副署國民黨所提出的對人民的支持、對老人的照顧、對青年的加油，扭轉我國人口的國安危機，不斷增加新生兒數。

傅崐萁說，國民黨是負責任的在野黨，提出這些福國利民的法案，但都遭到民進黨的拒絕，希望全國國人尤其年輕男女，應該站出來，全民一起來為這些福國利民的法案副署，用神聖的一票告訴賴清德總統、卓榮泰：「我們需要這些社會照顧，讓社會更加的安定。」

傅崐萁 副署 補助 國民黨 立法院

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