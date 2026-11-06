民眾黨團：石崇良動搖醫事團體表達自主意願 施壓行為天怒民怨

立法院上月三讀修正「老人福利法」，65歲以上符合條件的長者免繳健保費，卻傳出衛福部長石崇良遠端指揮醫事團體發聲明反對。石今受訪表示，面對有嚴重瑕疵的修法，不作聲才是嚴重失職。民眾黨立委邱慧洳批評，石崇良動搖醫事團體表達自主意志的空間，行為已經惹得天怒民怨。

民眾黨立院黨團今舉行「國民年金要提高 民進黨別再拖！」記者會，邱慧洳會後受訪表示，石崇良施壓醫事團體是不爭事實，如果不是被施壓的人不滿，請問為什麼會吹哨？所以老福法有其價值、優點及必要性。

邱慧洳指出，65歲以上長者給予健保免費，具有非常多正當性：首先，各縣市已經依不同條件施行，但有少數縣市沒有施行，老人要因為居住地方不同就有差別待遇嗎？這樣能通過平等原則的檢驗？此外，拿300多億元預算挹注老人健保補助，僅占明年度中央政府總預算不到1%，賴政府要對老人這麼吝嗇？何況修法也能夠減輕三明治世代的壓力。

邱慧洳質疑，面對有正當性、福國利民的法案，執政黨在擋什麼？不知道為什麼石崇良要放這些謠言，還去動搖醫事團體表達自主意志的空間。石的行為已經惹得天怒民怨，只是自己不知道；又或是知道卻還是要硬幹，因為膝蓋很軟。

邱慧洳表示，從醫事團體吹哨的行為來看，醫事團體是被迫還是自願，已經清楚呈現在衛福部長眼前。「食安風暴治不了你，現在被人家踢爆插手醫事團體，還坐在部長這個位置，你的良心會過得去嗎？」

民眾黨團副總召陳昭姿則批評，罵人前先讀書，石崇良真的搞清楚立法的完整利益嗎？只是很政治立場的提出意見。衛福部的官員竟成為政治打手。在毒油食安問題後安然下莊，身為一個倖存者，這次有看清楚民眾黨團修法的原意嗎？