快訊

查帕卡颱風最快周末生成！未來將大角度轉折 專家曝影響台灣機率

Sony推全新降噪耳機WH-1000XM4C高CP！親民款音質升級 預購再省3千元

蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨團：石崇良動搖醫事團體表達自主意願 施壓行為天怒民怨

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立委邱慧洳。聯合報系資料照
民眾黨立委邱慧洳。聯合報系資料照

立法院上月三讀修正「老人福利法」，65歲以上符合條件的長者免繳健保費，卻傳出衛福部長石崇良遠端指揮醫事團體發聲明反對。石今受訪表示，面對有嚴重瑕疵的修法，不作聲才是嚴重失職。民眾黨立委邱慧洳批評，石崇良動搖醫事團體表達自主意志的空間，行為已經惹得天怒民怨。

民眾黨立院黨團今舉行「國民年金要提高 民進黨別再拖！」記者會，邱慧洳會後受訪表示，石崇良施壓醫事團體是不爭事實，如果不是被施壓的人不滿，請問為什麼會吹哨？所以老福法有其價值、優點及必要性。

邱慧洳指出，65歲以上長者給予健保免費，具有非常多正當性：首先，各縣市已經依不同條件施行，但有少數縣市沒有施行，老人要因為居住地方不同就有差別待遇嗎？這樣能通過平等原則的檢驗？此外，拿300多億元預算挹注老人健保補助，僅占明年度中央政府總預算不到1%，賴政府要對老人這麼吝嗇？何況修法也能夠減輕三明治世代的壓力。

邱慧洳質疑，面對有正當性、福國利民的法案，執政黨在擋什麼？不知道為什麼石崇良要放這些謠言，還去動搖醫事團體表達自主意志的空間。石的行為已經惹得天怒民怨，只是自己不知道；又或是知道卻還是要硬幹，因為膝蓋很軟。

邱慧洳表示，從醫事團體吹哨的行為來看，醫事團體是被迫還是自願，已經清楚呈現在衛福部長眼前。「食安風暴治不了你，現在被人家踢爆插手醫事團體，還坐在部長這個位置，你的良心會過得去嗎？」

民眾黨團副總召陳昭姿則批評，罵人前先讀書，石崇良真的搞清楚立法的完整利益嗎？只是很政治立場的提出意見。衛福部的官員竟成為政治打手。在毒油食安問題後安然下莊，身為一個倖存者，這次有看清楚民眾黨團修法的原意嗎？

石崇良 民眾黨團 邱慧洳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政院指老人免健保3問題...民眾黨團轟：斥千億補中油台電 不願照顧長者

質疑石崇良威脅醫團反老福法 藍黨團：政院不副署就是跟全民宣戰

再表態反對老人免健保 石崇良：我默不作聲才是嚴重失職

獨／接連反對補助健保費？石崇良越洋下指導棋 專業團體嘆：下不了手

相關新聞

遭起訴求刑14年 高金素梅發6點聲明：捍衛清白絕不妥協

無黨籍立委高金素梅今天遭台灣高等檢察署依違反國家安全法、貪污收賄等罪起訴並求刑14年。高金素梅在臉書發表6點聲明指出，她沒有為中共發展組織，也沒有收取任何陸資，檢調草率起訴、對她羅織入罪，她將在審判中提出證據捍衛自身清白！絕不妥協！

影／台股史詩級崩跌 卓榮泰已指示金管會機動性穩定股市作為

美股昨夜爆發AI股大逃殺，台股今天開盤後即大跌逾3700點，行政院長卓榮泰今天赴立法院院會時發表談話，強調我國經濟體質健全、各產業獲利能力與潛力相當雄厚，呼籲國人保持信心。

綠營猛攻「香鬆2公克」 永安國小老師出面感嘆政治鬥爭

北市新學年度免費營養午餐上路，日前傳出永安國小主食香鬆飯是由老師每人發2公克，引發熱議。該校導師黃國平認為，這樣沒有不好，也感嘆學校團隊努力沒被看見，卻因有人刻意操弄，還間接變成政治鬥爭的籌碼。

【重磅快評】蘇家遮羞布不只一塊 審計布恐不小於財政布

外媒報導新北市長選情時提及民進黨市長候選人蘇巧慧家族涉及利益衝突，在野陣營要求蘇家說清楚講明白，巧的是，蘇巧慧詞窮之際，總統賴清德昨天站台時竟大讚蘇巧慧很會爭取經費，不禁令人有另一番聯想；財政部昨天原本有機會公布資料為蘇家「洗白」，但卻說因資料太多要延兩天，其實根本是呼攏，審計部、財政部故意畫錯重點，這份報告不僅遲到，蘇家遮差布也不只一塊。

我友邦巴拉圭總統辭職 外交部：狀況都在掌握中

我南美洲友邦巴拉圭總統潘尼亞5日宣布辭職，原因是巴國首家本土數位銀行ueno bank倒閉而引發嚴重的金融和政治危機。外交部次長陳明祺今天在立法院受訪表示，整個狀況都還在掌握之中。

台股失守4萬點 傅崐萁喊話：國安基金應進場防止風暴

今日台股慘綠，國民黨立院黨團總召傅崐萁喊話賴清德總統、行政院長卓榮泰，國安基金是否應該要支持產業界？放任股災恐有系統性風暴，要密切相關的違約交割等，還有企業、產業周轉是否會出問題？卓榮泰不要完全沒有看到台灣經濟的脈動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。