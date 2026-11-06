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台股失守4萬點 傅崐萁喊話：國安基金應進場防止風暴
今日台股慘綠，國民黨立院黨團總召傅崐萁喊話賴清德總統、行政院長卓榮泰，國安基金是否應該要支持產業界？放任股災恐有系統性風暴，要密切相關的違約交割等，還有企業、產業周轉是否會出問題？卓榮泰不要完全沒有看到台灣經濟的脈動。
美股費城半導體指數大跌12.25%，台指期夜盤重挫2946點，跌破4萬點關卡。台北股市今日開盤暴跌，摜破4萬點大關，失守年線約3萬8827點，最低來到3萬7837.05點，股市一片慘綠。
傅崐萁表示，今天股市暴跌，世界性的股災，試問賴總統、卓榮泰，是否聽到基層的苦難？國安基金是否應該要支持產業界？如果政府放任股災延續下去，是否會有系統性的風暴、骨牌效應出來？要密切注意相關的違約交割等，還有企業、產業周轉是否會出問題？銀行是否在此刻又要「雨天收傘」？
傅崐萁認為，政府須負最大的責任安定台灣的經濟，希望卓榮泰不要除了不副署以外，完全沒有看到台灣經濟的脈動。現在國內的企業迫切需要政府站出來，給必要的協助、支持跟幫忙。
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