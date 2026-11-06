【重磅快評】蘇家遮羞布不只一塊 審計布恐不小於財政布

外媒報導新北市長選情時提及民進黨市長候選人蘇巧慧家族涉及利益衝突，在野陣營要求蘇家說清楚講明白，巧的是，蘇巧慧詞窮之際，總統賴清德昨天站台時竟大讚蘇巧慧很會爭取經費，不禁令人有另一番聯想；財政部昨天原本有機會公布資料為蘇家「洗白」，但卻說因資料太多要延兩天，其實根本是呼攏，審計部、財政部故意畫錯重點，這份報告不僅遲到，蘇家遮差布也不只一塊。

英國廣播公司日前報導新北市選情時，點名蘇巧慧面臨的最大爭議是胞妹蘇巧純營運的公司「曠世智能」在蘇貞昌擔任閣揆期間獲得政府投資與補助，引發外界對其家族違反利益迴避原則的質疑；蘇巧慧則回應表示妹妹並非公司負責人，並呼籲選戰應回歸政見討論。

針對曠世智能投資案的質疑，藍委兩周前就要求審計部提出調查報告，未料昨天審計部竟稱財政部歷經兩周仍未提供相關資料；國庫署署長陳柏誠表示，因資料範圍龐大，還要向公股銀行索資，需要更多時間，財政部今天就會把報告交給審計部。

審計部及財政部根本在唱雙簧，藍委是10月22日去函審計部，兩周來，審計部幾乎沒有進度，全部推給財政部，即使今天財政部真的把資料提供給審計部，距投票僅剩三周，審計部能完成調查報告嗎？緩兵之計的意圖再明顯不過了。

然而蘇巧慧家族涉及利益衝突不只一樁，審計部手上要處理的是國發基金、台企銀創投的部分，因背後涉及公股資金，曠世智能獲得國發基金1999 萬元與台企銀創投總計約4500 萬元的投資，這筆錢屬於政府公共預算與公股銀行，算是審計部的法定查核職掌。

爭議癥結是2021年時任閣揆的蘇貞昌撤換台企銀董事長，蘇巧純擔任董事的曠世智能剛好獲得國發基金投資，台企銀也跟進；蘇巧純取得股份的價格甚低，政府卻以20餘倍價格入股，金額又剛好落在創業天使投資方案2000萬元天花板下沿。

這都是五年多前的事了，審計部五年多來一點反應都沒有，至今還說要等財政部的資料才能調查，還有什麼比這更離譜的事？如果有「財政布」，「審計布」恐怕要來得更大塊些，吸引外媒報導也只是剛好而已。

蘇巧慧回應稱妹妹並非該公司負責人，但事實上，公司最大股東劉姓董事長持股是42%，擔任董事兼營運長的蘇巧純持股約38.9%，其實也不遑多讓，何況蘇巧純還是公司實際的營運者，蘇巧慧能切割乾淨嗎？

第二筆經濟部商業發展署補助120萬元更是鐵板一塊，這筆資金屬行政機關的補助，根本沒有「避填」空間，依利衝法規定，關係人申請補助時即須在申請文件的當下即應主動據實表明身分關係，錢都入口袋兩年了，身分關係揭露表始終沒有出現在監察院，是不是嫌金額太小，蘇巧慧就略而不提？

蘇巧慧感慨說，選舉不必選到這樣，但她要選的是全台人口多的直轄市長，家人卻大撈公家好處，當時父親是行政院長、自己則是立委，先不論社會觀感如何，一般新創企業與中小企業爭取政府補助何其不易，高官家族成員卻能輕易獲得政府補助與創投支持，當事人不避瓜田李下，連起碼的程序都省略，東窗事發還要相關機關百般遮掩，賴清德說蘇巧慧很會爭取經費，其實是蘇家人都很會爭取經費。