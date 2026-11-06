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卓榮泰：已指示金管會密切注意穩定股市

中央社／ 台北6日電

台股近期連日震盪，行政院長卓榮泰今天表示，早上他已指示金管會密切關切國際及國內股市變化情形，隨時機動地決定，穩定股市，讓國內股市能在國人的信心及金管會相關穩定作用下，趨於正常。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，對於媒體詢問，立法院日前三讀修正通過老人福利法，今天是行政院決定是否副署法案或提出覆議最後期限，卓榮泰並未回應，僅就股市主動發表看法。

卓榮泰表示，近日因受到國際局勢影響，包括中東局勢尚未明朗，世界主要國家股市都發生比較明顯的震盪，台灣在過去幾天也是同樣的情形。

卓榮泰說，國人對國家經濟體質的健全有充分的了解，各個產業獲利能力、潛力也都相當雄厚，金管會在歷次面臨到股市震盪異常狀況，都會有相關因應措施。

卓榮泰指出，早上他已經指示金管會要密切關切國際股市及國內股市變化情形，隨時機動性決定，如同過去穩定股市的相同作為，讓國內股市能夠在國人的信心跟金管會相關穩定作用下，趨於正常。

卓榮泰表示，股市交易是交由市場決定，相信國家的經濟體質，應該可以讓大家在此時對國家經濟發展及未來情勢更具信心。

卓榮泰 金管會 台股

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