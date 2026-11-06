吳志中柏林安全會議籲「與台灣共同製造」 助歐洲再工業化

外交部政務次長吳志中出席柏林安全會議，倡議「與台灣共同製造」，協助歐洲推動再工業化。他接受中央社專訪表示，台灣半導體與製造優勢可提升歐洲產業競爭力，深化合作符合雙方經濟與安全利益。

第25屆柏林安全會議（Berlin Security Conference）3日至4日舉行，今年由立陶宛擔任夥伴國，聚焦歐洲防衛能力、俄羅斯安全威脅及俄烏戰爭，匯集各國政要、軍方高層與國防產業代表，並設有軍事科技及國防工業展示區。

大會舉行台灣專場座談，由德國退役少將沃爾斯基（Reinhard Wolski）主持，吳志中、國安會副秘書長林飛帆及國防部情報參謀次長謝日升中將共同與談，討論中國對台安全威脅、台灣防衛韌性及台歐合作。

吳志中在座談中指出，台灣雖位於亞洲，但在民主制度及經濟發展上與歐洲有許多共同點，歐洲應將台灣視為亞洲重要民主夥伴，透過更緊密的產業合作，強化彼此經濟實力。

他提出，台歐產業合作應從「台灣製造」（Made inTaiwan）走向「與台灣共同製造」（Made withTaiwan），結合歐洲的研發設計與台灣的製造能力，共同提升產業競爭力。

吳志中以美國科技產業為例說明，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）負責設計高效能晶片，再交由台積電生產；蘋果（Apple）產品也結合美國研發設計與台灣企業的製造能力，展現跨國產業分工絕佳合作模式。

曾任駐法代表多年的吳志中會後接受中央社專訪進一步解釋，歐洲過去數十年將大量工廠移往海外，認為只要保留研發與設計能力，就能維持產業優勢。然而，近年歐洲逐漸意識到製造能力流失的風險，開始推動「再工業化」（Reindustrialization），希望讓製造業重新回到歐洲。

對11年前便開始參與柏林安全會議的吳志中而言，歐洲近年重新重視製造業與經濟安全，也為台灣提供深化合作的新契機。他此次提出「與台灣共同製造」，正是希望從歐洲自身的產業需求出發，尋求雙方互利的合作模式。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）10月底訪問新加坡、日本及韓國期間，也強調德國應與理念相近的印太夥伴深化經貿及科技合作，建立更具韌性的供應鏈，降低對單一國家的依賴。

對此吳志中表示，台灣與歐洲合作具有長期發展潛力，更重要的是，台灣沒有地緣政治野心，不會將經濟合作作為施壓工具，與中國將經貿關係武器化的作法有根本差異。

吳志中也向與會人士示警，中國若成功控制台灣，便可能利用台灣的半導體技術及製造能力作為對其他國家施壓的工具，威脅全球科技供應鏈及經濟安全。

他強調，無論歐洲國家是否正式承認台灣，都應理解台灣與中國是不同的政治體系，並共同維持台海現狀。深化與台灣的合作，不只是支持民主夥伴，更是歐洲強化產業競爭力、確保自身安全的雙贏選擇。