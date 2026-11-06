林飛帆：台灣每天遭網攻280萬次 防衛經驗受歐洲重視

歐洲近期接連發生超市冷藏設備、銀行遭網攻事件。國安會副秘書長林飛帆在柏林安全會議期間接受中央社專訪表示，台灣每天遭受約280萬次網攻，如同「完美蜜罐」，累積大量資安情資，全社會防衛韌性經驗也日益受到歐洲夥伴重視。

第25屆柏林安全會議（Berlin Security Conference）3日至4日舉行，林飛帆受邀參與多場座談，向歐洲政府、軍方及產業界代表分享台灣推動全社會防衛韌性的經驗。

●台灣每天遭280萬次網攻 境外雲端備援護民生

林飛帆在會議中表示，台灣長期面對中國軍事威脅，以及海底電纜受損、網路攻擊等混合威脅。其中，台灣每天平均遭受約280萬次網路攻擊，目標涵蓋政府機關、能源、醫療及其他關鍵基礎設施。

他引述國安會資安顧問說法，形容台灣是網路攻擊的「完美蜜罐」。蜜罐（honeypot）原指資安領域用來誘捕駭客、觀察攻擊手法的系統；台灣因長期遭受攻擊，得以掌握大量攻擊模式與資安情資。林飛帆在會中強調，台灣願與理念相近國家分享相關經驗。

近期法國等歐洲國家接連發生民生設施遭網攻事件，包括法國超市冷藏設備遭駭客遠端操控、異常升溫導致食品報廢，網攻已實際影響歐洲民眾日常生活，中央社據此追問台灣如何防範類似威脅。

林飛帆表示，政府近年針對關鍵民生系統，透過境外雲端儲存機制建立備援，確保災害發生時能保存重要資料，並維持系統核心功能與資料可用性。

此外，官方也正全面進行各項系統的資安檢測，並與友盟國家合作強化資安防護，未來將持續透過驗證，提升關鍵民生系統的應變能力。

●歐洲借鏡台灣防衛經驗 城鎮韌性演習國際關注

談到歐洲為何越來越重視台灣的防衛經驗，林飛帆向中央社表示，許多歐洲國家發現，台灣面對中國軍事脅迫的處境，與歐洲面對俄羅斯威脅具有高度相似性，因此希望了解台灣的應對方式，從中尋找可借鏡的經驗。

他以近年推動的城鎮韌性演習為例，指出台灣透過模擬戰時情境，讓地方政府與民間單位熟悉危機應變程序，今年更進行網路降速演練，測試通訊受限時的應對能力。這些演習吸引國際媒體關注，也讓歐洲夥伴看見台灣如何將全社會防衛韌性從政策轉化為實際行動。

林飛帆並在會議中透露，台灣計畫明年進一步強化城鎮韌性演習與年度漢光軍事演習的同步整合，讓地方政府與基層軍事單位在相同情境下共同演練，測試軍民協調及危機應變能力。

德方與談人好奇，台灣政府如何讓一般民眾具備危機意識與防衛韌性？林飛帆在會中展示台灣向全國家庭發放的「小橘書」全民安全指引手冊，說明台灣官方如何透過防災準備、緊急避難指引，提升民眾面對危機的應變能力，讓全社會防衛韌性落實到每個家庭。

「領導力、透明度與信心。」林飛帆以這三個關鍵字，說明台灣推動全社會防衛韌性的核心原則。他指出，政府領導者必須正視安全威脅，向社會坦誠說明可能面臨的風險，同時透過具體準備與演練，建立民眾面對危機的信心。

他也在柏林安全會議中多次強調，有效嚇阻侵略需要國際社會共同努力，台灣與歐洲可從供應鏈安全、經濟安全到民間防衛訓練等領域深化合作，共同防止台海爆發衝突。但台灣也會竭盡所能做好自身防衛準備，不會只是站在原地，等待其他國家前來救援。