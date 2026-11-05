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童振源出使新加坡3年多 積極以晶片與AI深化台星關係

聯合報／ 大陸中心／即時報導
駐新加坡代表童振源11月5日應邀赴新加坡一所大學，以「台海穩定與經濟安全：對新加坡與東南亞的意涵」為題閉門演講。圖／童振源提供
駐新加坡代表童振源11月5日應邀赴新加坡一所大學，以「台海穩定與經濟安全：對新加坡與東南亞的意涵」為題閉門演講。圖／童振源提供

新加坡代表童振源5日應邀赴新加坡一所大學，以「台海穩定與經濟安全：對新加坡與東南亞的意涵」為題閉門演講，這是童振源今年第11場半導體相關演講，預計年底前還另有四場。童振源說，自2023年5月抵達新加坡以來，他的體會是，科技實力為外交創造機會，但要轉化為長期關係，必須持續提供可靠資訊、回應對方關切，讓交流累積為合作。

自2023年8月起，童振源大約每兩個月發布一份半導體專題報告，追蹤台、美、日、韓、中、歐與新加坡的產業布局，分析供應鏈重組、AI需求與人才培育。他指出，這看似是資料整理，實則是外交的基礎。半導體的技術、投資與政策環環相扣，一次拜會很難說清各國布局的動機與台灣的位置；持續更新數據、比較策略，討論才有依據。

2026年2月，童振源將兩年多的研究整理為英文專書《Taiwan at the Core》，分析台灣在全球半導體供應鏈的地位與八個主要經濟體的產業策略。全書提供免費下載，並大致每兩個月更新電子書，讓它跟上產業變化。

童振源表示，2025年，台灣首度成為新加坡最大貿易夥伴。今年前三季，雙邊貿易額達2,192億新元，年增83.2%；台灣輸星產品約85%、新加坡輸台產品約80%與半導體及AI相關。世界先進與恩智浦在新加坡的合資晶圓廠，也顯示兩地如何結合各自優勢參與全球供應鏈。

他強調，連結越深，台海穩定就越是具體的經濟安全課題。彭博情境模型估算，台海若爆發戰爭，全球經濟損失可能達GDP的10.2%。數字取決於假設，但風險傳導路徑清楚：衝擊將經由供應鏈、航運、貿易與金融擴散至區域及全球。

因此，在新加坡談台海和平，必須說清它與當地企業、投資及經濟發展的關係；理解彼此的產業連結，也就更能理解維持台海和平、穩定與現狀，為何攸關東南亞的共同利益。

此外，自2023年起，駐星代表處每年彙整台灣九所大學半導體學院的課程資訊，鼓勵新加坡青年赴台深造，並優先推薦申請教育部「台灣獎學金」。童振源指出，學生在台接受專業訓練，也能深入產業生態系，與大學、研究機構及企業建立聯繫。相較於貿易與投資數字，人才交流的成果需要更長時間顯現，但今日建立的專業關係，可能延續數十年，成為產業合作最穩固的信任基礎。

童振源說，科技外交需要這樣的往返：提供資訊、接受提問、修正理解，再尋找合作。未來，駐星代表處將持續更新報告與專書，深化與矽谷的AI合作，擴大專業社群與人才交流。他認為，讓世界讀懂台灣，需要長期而具體的工作；讓理解轉化為信任與合作，正是晶片與AI外交努力的方向。

童振源 新加坡 晶片

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