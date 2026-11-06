冷眼集／石崇良成老福法影武者 反映綠政治算計

立法院修法讓四百多萬名滿六十五歲長者免健保費，行政院副署期限前，衛福部長石崇良被爆出在美發簡訊請醫藥、社福團體出面反對；行政院長卓榮泰則以世代正義、弱勢優先及財政紀律等理由表達疑慮。然而，當投入縣市長選戰的綠委在修法表決時集體缺席，綠營地方首長也搶著補助長者，讓賴清德總統在造勢場合大喊「若這樣就妥當了」，石崇良背後影武者阻擋老福法，恐怕只是更多的政治算計。

卓榮泰憂心修法將讓支出從每年四百億元膨脹至六百多億元，法案表決時，多名投入縣市長選舉的綠委紛紛缺席投票；民進黨台南市長候選人陳亭妃甚至承諾，若當選將加碼「不排富」；賴總統替屏東縣長周春米站台時，也曾肯定地方免長者健保費的作法。地方可以把長者免健保當政績，就算錢不用中央負擔，難道就符合卓榮泰口中的「世代正義」？

何況，長者背後，是一個個承擔奉養父母和照料子女的中產家庭；政府替長者分擔健保費，等於減輕子女經濟壓力，民進黨卻拿年輕世代負擔增加來反對修法，恐忽略家庭跨世代扶養的辛苦。

如果說，長者健保補助一年多增二百億元是破壞財政紀律，那麼，行政院提出今年度追加預算去替中油在明年度增資二千三百三十八億元，預支預算難道就是「財政紀律」？

石崇良背後下指導棋，找醫藥、社福團體形塑社會反對六十五歲長者免健保費的聲量；事情曝光後，石崇良則聲稱維護健保制度永續是他的責任，但尊重地方政府自籌財源執行。此舉恰恰反映民進黨政府當前困境，欲藉他人之手，替政院免除不執行的政治兩難。