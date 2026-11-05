政院稱普發現金要舉債 許宇甄斥胡說八道：今年超徵足以支應

針對行政院以「舉債發錢、全民要還」回應普發現金，國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，行政院不要胡說八道，國民黨團已將今年普發2萬元的特別條例逕付二讀，財源主張清清楚楚，就是優先用115年度超徵稅收支應。政院拿假設的舉債情境嚇唬人民，請問有哪一筆帳證明普發2萬非借錢不可？

許宇甄指出，財政部公布，今年前九月全國稅收已達3兆5714億元，較去年同期增加7004億元。按黨團全年超徵上看1兆元的估算，普發2萬元所需約4710億元，連一半都不到。中央依法可用的超徵財源若足額支應，普發2萬元就無須新增舉債。行政院若主張有缺口，就把帳攤開來講，讓國會和全民檢驗。

許宇甄質疑，行政院自己規畫明年普發1萬元，就叫「全民共享AI紅利」。國民黨團要求今年把2萬元還給人民，政院馬上搬出「全民要還」。同樣是普發，怎麼換個提案人，財政標準就跟著變？難道民進黨發的錢叫經濟紅利，國民黨發的錢就變成國家負債？人民繳的稅，什麼時候變成民進黨的專利？行政院有本事就拿帳本說話，別一面高喊共享紅利，一面拿舉債當擋箭牌。

許宇甄批評，行政院自己提出追加預算，動輒數千億元，面對各項政策支出都有辦法尋找財源，唯獨談到把經濟成果還給人民，就立刻搬出財政困難。國民黨團不是要求政府犧牲國防、社福或公共建設，而是要求行政院把財政優先順序說清楚。政府有錢就急著追加預算，人民希望分享經濟成果卻被恐嚇要背債，這是哪門子的財政紀律？

許宇甄強調，國民黨團不是不講財政紀律，而是要求政府把錢花在人民身上，也把每一筆帳說清楚。行政院應公開115年度中央稅收最新估算、依法可運用財源及普發兩萬元的完整試算，接受國會檢驗。財政紀律不能只拿來要求人民犧牲，更不能成為行政院拒絕分享經濟紅利的政治雙標藉口。