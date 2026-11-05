聽新聞
0:00 / 0:00
批政院預謀不副署長者健保補助 藍點名10綠委：表決缺席還裝聾作啞？
行政院持續反對立法院三讀通過「老人福利法」修正案，甚至揚言採憲政手段因應。國民黨文傳會主委陳以信今批評，行政院現在不斷放話違憲、財政負擔、世代不公，根本是在為明天「不副署」預先鋪路，行政院長卓榮泰不敢直接承擔阻擋長者福利的政治責任，卻讓衛福部不斷製造反對理由，政院不該把政治責任推給醫界與社福團體。
陳以信質疑，過去民進黨執政縣市補助長者健保費，賴清德還曾公開肯定，如今中央統一補助卻被卓榮泰說成違憲；難道地方政府可以照顧長輩，中央政府就不行？陳以信特別點名，沈伯洋、蘇巧慧、何欣純、陳素月、劉建國、蔡易餘、王美惠、陳亭妃、賴瑞隆、陳瑩等10位投入縣市長選舉的民進黨立委，在10月16日「老人福利法」重要表決時全部缺席；如果明天行政院進一步阻擋修法，他們不能繼續迴避，必須公開表態。
陳以信要求10位綠委公開告訴選民，支不支持長者健保費由中央依法補助？贊不贊成卓榮泰以不副署阻擋修法？ 不要選舉時搶著向長輩拜票，表決時卻集體缺席，行政院準備擋福利時又集體噤聲，長輩的權益不能成為政治鬥爭的犧牲品，10位綠委必須給選民一個清楚交代。
陳以信表示，國民黨推動「老人福利法」修法，就是為強化長者的平等權，實踐「老吾老以及人之老」的精神。同樣是中華民國的長輩，不應因為居住在不同縣市，就受到不同的福利待遇，不能讓老人福利取決於戶籍所在地，更不能讓地方財政差異變成長者權益的不平等。國民黨主張由中央承擔責任，讓符合條件的長者不分南北、不分城鄉，都能享有一致的健保補助保障，這才是真正的世代正義。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。