選舉查詢器／你家選區有誰參選里長？最熱選區有7人參選

2026九合一選舉將於11月28日投票，其中村里長選舉全台共7,780 個村里、13,965人參選。根據各縣市選委會公布的候選人號次抽籤結果，有3,186個村里只有1人登記，占41.0%。依法村里長選舉不適用最低得票門檻，這些同額參選的候選人等於只要有票就能當選。

文章目錄 你家選區，有誰參選里長?

登記人數分析 4成登記就當選

最熱選區3個村里

你家選區，有誰參選里長?

想知道你家的村里有誰參選？可以用下方查詢器依縣市、行政區、村里逐層篩選，或直接輸入村里名、候選人姓名搜尋，結果會列出候選人號次與政黨，並標示是否為現任。

村里長選舉 看你的選區有誰參選 13,977 候選人總數 7,780 全國里／村總數 3,188 僅1位候選人（約41.0%） 01 查詢 用下拉選單逐層篩選縣市／行政區／里，或直接輸入里名、候選人姓名關鍵字搜尋。 有 2 個里目前沒有候選人，不會出現在查詢結果中（點此展開） 高雄市新興區華聲里、高雄市杉林區大愛里。皆有候選人過世，重新登記公告處理。 縣市 全部縣市 行政區 全部行政區 里／村 全部里／村 里／村關鍵字 候選人姓名 符合 0 筆候選人資料 清除篩選 ← 左右滑動可看完整資料 → 縣市 行政區 里／村 選舉區 號次 姓名 找不到符合條件的候選人，請調整篩選條件。 資料整理自各縣市選舉委員會「115年村里長選舉候選人姓名號次抽籤結果」，僅供參考，實際結果請以中選會公告為準。

登記人數分析 4成登記就當選

3,186個村里只有1人登記

競爭態勢上，只有1人登記的村里有3,186個，占41.0%。最常見的是2人對決，共3,365個村里，占43.3%。3人以上角逐的則有1,221個村里，占15.7%。

政黨方面，村里長選舉仍是無黨籍的天下，共12,558人，占89.9%；國民黨推薦1,113 人，占8.0%；民進黨推薦246人，占1.8%；民眾黨推薦5人。

02 統計圖表 全國 13,977 位候選人分布在 7,780 個里／村，各里／村候選人數的落差。 每里／村登記人數分布 全國 7,780 個里／村中，各里／村候選人數量的落差（含 2 個從缺）。 2 從缺 3,188 1人 3,367 2人 927 3人 226 4人 53 5人 14 6人 3 7人 約四成（41.0%）的里／村只有 1 位候選人，沒有競爭對手；最多的是 2 人競選（43.3%）；另有 2 個里／村目前無人參選（候選人過世，重新登記公告處理）；僅 0.2% 的里／村出現 6 人以上的激烈競爭。

最熱選區3個村里

競爭最激烈的是彰化縣鹿港鎮玉順里、台南市安平區王城里、金門縣金寧鄉湖埔村，各有7人搶一席。