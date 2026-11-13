選舉查詢器／你家選區有誰參選里長？最熱選區有7人參選
2026九合一選舉將於11月28日投票，其中村里長選舉全台共7,780 個村里、13,965人參選。根據各縣市選委會公布的候選人號次抽籤結果，有3,186個村里只有1人登記，占41.0%。依法村里長選舉不適用最低得票門檻，這些同額參選的候選人等於只要有票就能當選。
你家選區，有誰參選里長?
想知道你家的村里有誰參選？可以用下方查詢器依縣市、行政區、村里逐層篩選，或直接輸入村里名、候選人姓名搜尋，結果會列出候選人號次與政黨，並標示是否為現任。
村里長選舉 看你的選區有誰參選
13,977候選人總數
7,780全國里／村總數
3,188僅1位候選人（約41.0%）
01查詢
用下拉選單逐層篩選縣市／行政區／里，或直接輸入里名、候選人姓名關鍵字搜尋。
有 2 個里目前沒有候選人，不會出現在查詢結果中（點此展開）
高雄市新興區華聲里、高雄市杉林區大愛里。皆有候選人過世，重新登記公告處理。
符合 0 筆候選人資料
← 左右滑動可看完整資料 →
|縣市
|行政區
|里／村
|選舉區
|號次
|姓名
登記人數分析 4成登記就當選
3,186個村里只有1人登記
競爭態勢上，只有1人登記的村里有3,186個，占41.0%。最常見的是2人對決，共3,365個村里，占43.3%。3人以上角逐的則有1,221個村里，占15.7%。
政黨方面，村里長選舉仍是無黨籍的天下，共12,558人，占89.9%；國民黨推薦1,113 人，占8.0%；民進黨推薦246人，占1.8%；民眾黨推薦5人。
最熱選區3個村里
競爭最激烈的是彰化縣鹿港鎮玉順里、台南市安平區王城里、金門縣金寧鄉湖埔村，各有7人搶一席。
03最熱選區
以下 3 個里／村各有 7 人登記，是本次候選人數最多、競爭最激烈的選區。
彰化縣鹿港鎮玉順里
|號次
|姓名
|1
|郭嘉堯
|2
|許勝雄
|3
|林國銘
|4
|李淑儀
|5
|詹政達
|6
|郭順福
|7
|黃聿甄
台南市安平區王城里
|號次
|姓名
|1
|何文振
|2
|謝王美玲
|3
|周信安
|4
|陳虹宜
|5
|陳柔樺
|6
|林敏玉
|7
|黃景星
金門縣金寧鄉湖埔村
|號次
|姓名
|1
|陳信甫
|2
|楊靜
|3
|楊天佑
|4
|楊志盛
|5
|楊曉媛
|6
|楊益嘉
|7
|楊恭志
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。