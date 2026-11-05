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政院指老人免健保3問題...民眾黨團轟：斥千億補中油台電 不願照顧長者

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立院黨團稍早舉行記者會，指出民進黨地方候選人將長者健保補助當成選舉政見，中央卻反對立法院修法，根本是中央與地方政策矛盾。記者王小萌／攝影
民眾黨立院黨團稍早舉行記者會，指出民進黨地方候選人將長者健保補助當成選舉政見，中央卻反對立法院修法，根本是中央與地方政策矛盾。記者王小萌／攝影

立法院上月三讀修正「老人福利法」，65歲以上長者有條件免健保費，卻傳出衛福部長石崇良傳訊息給醫事團體希望發聲表達反對，行政院長卓榮泰今也指出修法有三大問題。民眾黨立院黨團舉行記者會批評，政府可以編列數千億元補助台電中油，卻不願意拿出約1%的總預算照顧長者？

卓榮泰今天於行政院會指出，老人福利法修法違反社會保險原則與世代正義、社會福利應優先補助弱勢原則，以及憲法及財政紀律。

民眾黨立委邱慧洳表示，修法後，在排富條款前提下，約有八成長者可以獲得健保費補助，年輕人也不會因此增加負擔，因為相關費用改由中央政府編列預算撥補健保署。長者健保補助一年約需339億元，以116年中央政府總預算約3.9兆元計算，僅占約1%。

邱慧洳指出，修法前，老福法第22條規定，地方政府須負擔長者健保費、部分負擔及自費項目；修法後，雖部分負擔及自費項目從相關條文移除，但「社會救助法」子法「縣市醫療補助辦法」仍有相關補助規定，因此只是法源有所調整，並非實質取消補助項目。此外，本由地方政府負擔的長者健保補助，改由中央統一支應後，地方政府釋出約210億元財源，可照顧其他弱勢族群。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，普發現金一萬元，共2300億元，行政院大方給；中油增資2338億元，中油、台電撥補共1725億元，軍購特別條例7800億元，無人載具特別條例2400億元，軍購都已經上兆元，對比健保反而說財源會被排擠。

洪毓祥指出，民進黨包括桃園市長候選人黃世杰、彰化市長候選人陳素月、嘉義市長候選人王美惠、台南市長候選人陳亭妃、新竹市長候選人莊競程以及屏東縣長候選人周春米等，都提出65歲以上長者健保補助政見。民進黨地方候選人將長者健保補助當成選舉政見，中央卻反對立法院修法，根本是中央與地方政策矛盾。

洪毓祥批評，行政院會今天沒有說出究竟是否副署，推給石崇良出來當擋箭牌，石崇良則是躲在幕後遙控補助這些受其管控的醫團，凸顯民進黨陷入兩難，以及執政的矛盾與雙標。

民眾黨團副總召陳昭姿指出，老福法三讀修正後，隔天、第三天就有第一波醫界團體陸續發表聲明，反對觀點及內容高度一致；到了法案要副署的時間，又出現第二波聲明，論述結構同樣相近。這顯然是背後有具權威性的機關或首長下達指令，就是石崇良。

民眾黨團總召陳清龍表示，各縣市政府候選人提補助老人健保，石崇良說尊重地方自治精神；老福法修法，希望全國長者在排富條件下都有醫療補助，石崇良卻說要維持健保制度永續。石崇良不敢真正照顧全國長者，卻躲在背後透過醫療團體表達反對，這樣不負責任的部長，應該考慮讓他下台。

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